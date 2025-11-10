Hasso-Plattner-Institut lädt ein zur AI@HPI Conference 2025 (FOTO)

Potsdam (ots) - Die Entwicklung von KI ist rasant, doch europäische Unternehmen

spielen dabei selten in der ersten Liga mit. Das ist die Einschätzung von Prof.

Gerard de Melo, KI-Experte am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und Gastgeber

der AI@HPI Conference. Er forscht seit Jahren zum Thema KI und beobachtet den

Fortschritt des Feldes. Europa ist dabei jedoch häufig von Unternehmen aus

anderen Regionen abhängig. Das muss sich ändern: Europa und Deutschland brauchen

digitale Souveränität.



Wie das gelingen kann, dieser Frage widmet sich die AI@HPI Conference am 2.-4.

Dezember am Hasso-Plattner-Institut, unter dem Titel "Shaping AI Sovereignty".





An drei Tagen kommen Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik amInstitut in Potsdam zusammen, geben Input und tauschen sich aus: Woran liegtEuropas Aufholbedarf in diesem Feld und wie können wir das Entwickeln undTrainieren eigener Frontier-Modelle fördern? Wie sehen wettbewerbsfähigeKI-Infrastrukturen und erfolgreiche Startup-Inkubatoren aus? Und wie nutzen wirunsere KI-Servicezentren optimal?Konferenzgastgeber Prof. Gerard de Melo sagt: "KI, die unser Leben prägt, solltesich an grundlegenden menschlichen Werten orientieren. Ohne technologischeSouveränität kann das aber nur schwer gelingen. Wir sehen gerade, wie großeTech-Unternehmen aus den USA versuchen, mit politischem Rückenwind europäischeRegulierungen auszuhebeln. Wichtig ist, dass wir unsere Resilienz gegenüberpotenziellen Risiken ausbauen und Rahmenbedingungen für einen vernünftigenEinsatz von KI schaffen."Zu den bestätigten Konferenz-Speaker:innen gehören unter anderem:- Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung- Prof. Dr. Holger Hoos, Alexander von Humboldt Professor für KI, RWTH AachenUniversity; Professor für Machine Learning an der Leiden University;Vorstandsvorsitzender von CAIRNE (Confederation of Laboratories for ArtificialIntelligence Research in Europe)- Mei Lin Fung, Stellvertretende Vorsitzende des UN AI for Good Impact SteeringCommittee, Vorsitzende des Technischen Ausschusses für Nachhaltigkeit,Institute of Electrical and Electronics Engineers- Verena Pausder, Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups- Dr. Benjamin Grimm, Minister der Justiz und Digitalisierung des LandesBrandenburg- Prof. Dr. Richard David Precht, Philosoph und Autor- Robin Rombach, Co-Founder und CEO Black Forest Labs GmbH- Prof. Dr. Maja Göpel, Politikökonomin, Transformationsforscherin undNachhaltigkeitsexpertinTeil der Konferenz sind auch die Deutschen KI-Servicezentren. Unter dem TitelConference of the German AI Service Centres präsentieren sie eine Vielzahlpraxisnaher Projekte, die schon heute zeigen, wie souveräne KI Wirklichkeitwird.Die AI@HPI Conference 2025 richtet sich an Fachleute aus allen Bereichen, diemit Künstlicher Intelligenz arbeiten, sowie an Interessierte, die sich für dieethischen und gesellschaftlichen Dimensionen der Technologie einsetzen. MehrInfos zum Programm und Tickets für die Veranstaltung gibt es hier:https://hpi.de/en/ai-hpi-conference/Für interessierte Medien ist eine Presseakkreditierung erforderlich. Bittemelden Sie sich per Mail an: mailto:presse@hpi.deAI@HPI Conference 2025Wann: 2.-4. Dezember, Beginn um 9:00 UhrWo: Hasso-Plattner-Institut (HPI), Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 PotsdamVeranstaltungssprache: EnglischPressekontakt:Pressekontakt: mailto:presse@hpi.deJoana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, mailto:joana.bussmann@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, mailto:julia.guehlholtz@hpi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/6154833OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut