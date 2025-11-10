    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHPI AktievorwärtsNachrichten zu HPI

    Europa braucht KI-Souveränität

    Hasso-Plattner-Institut lädt ein zur AI@HPI Conference 2025 (FOTO)

    Potsdam (ots) - Die Entwicklung von KI ist rasant, doch europäische Unternehmen
    spielen dabei selten in der ersten Liga mit. Das ist die Einschätzung von Prof.
    Gerard de Melo, KI-Experte am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und Gastgeber
    der AI@HPI Conference. Er forscht seit Jahren zum Thema KI und beobachtet den
    Fortschritt des Feldes. Europa ist dabei jedoch häufig von Unternehmen aus
    anderen Regionen abhängig. Das muss sich ändern: Europa und Deutschland brauchen
    digitale Souveränität.

    Wie das gelingen kann, dieser Frage widmet sich die AI@HPI Conference am 2.-4.
    Dezember am Hasso-Plattner-Institut, unter dem Titel "Shaping AI Sovereignty".

    An drei Tagen kommen Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik am
    Institut in Potsdam zusammen, geben Input und tauschen sich aus: Woran liegt
    Europas Aufholbedarf in diesem Feld und wie können wir das Entwickeln und
    Trainieren eigener Frontier-Modelle fördern? Wie sehen wettbewerbsfähige
    KI-Infrastrukturen und erfolgreiche Startup-Inkubatoren aus? Und wie nutzen wir
    unsere KI-Servicezentren optimal?

    Konferenzgastgeber Prof. Gerard de Melo sagt: "KI, die unser Leben prägt, sollte
    sich an grundlegenden menschlichen Werten orientieren. Ohne technologische
    Souveränität kann das aber nur schwer gelingen. Wir sehen gerade, wie große
    Tech-Unternehmen aus den USA versuchen, mit politischem Rückenwind europäische
    Regulierungen auszuhebeln. Wichtig ist, dass wir unsere Resilienz gegenüber
    potenziellen Risiken ausbauen und Rahmenbedingungen für einen vernünftigen
    Einsatz von KI schaffen."

    Zu den bestätigten Konferenz-Speaker:innen gehören unter anderem:

    - Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung
    - Prof. Dr. Holger Hoos, Alexander von Humboldt Professor für KI, RWTH Aachen
    University; Professor für Machine Learning an der Leiden University;
    Vorstandsvorsitzender von CAIRNE (Confederation of Laboratories for Artificial
    Intelligence Research in Europe)
    - Mei Lin Fung, Stellvertretende Vorsitzende des UN AI for Good Impact Steering
    Committee, Vorsitzende des Technischen Ausschusses für Nachhaltigkeit,
    Institute of Electrical and Electronics Engineers
    - Verena Pausder, Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups
    - Dr. Benjamin Grimm, Minister der Justiz und Digitalisierung des Landes
    Brandenburg
    - Prof. Dr. Richard David Precht, Philosoph und Autor
    - Robin Rombach, Co-Founder und CEO Black Forest Labs GmbH
    - Prof. Dr. Maja Göpel, Politikökonomin, Transformationsforscherin und
    Nachhaltigkeitsexpertin

    Teil der Konferenz sind auch die Deutschen KI-Servicezentren. Unter dem Titel
    Conference of the German AI Service Centres präsentieren sie eine Vielzahl
    praxisnaher Projekte, die schon heute zeigen, wie souveräne KI Wirklichkeit
    wird.

    Die AI@HPI Conference 2025 richtet sich an Fachleute aus allen Bereichen, die
    mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, sowie an Interessierte, die sich für die
    ethischen und gesellschaftlichen Dimensionen der Technologie einsetzen. Mehr
    Infos zum Programm und Tickets für die Veranstaltung gibt es hier:
    https://hpi.de/en/ai-hpi-conference/

    Für interessierte Medien ist eine Presseakkreditierung erforderlich. Bitte
    melden Sie sich per Mail an: mailto:presse@hpi.de

    AI@HPI Conference 2025

    Wann: 2.-4. Dezember, Beginn um 9:00 Uhr

    Wo: Hasso-Plattner-Institut (HPI), Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 Potsdam

    Veranstaltungssprache: Englisch

    Pressekontakt:

    Pressekontakt: mailto:presse@hpi.de
    Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, mailto:joana.bussmann@hpi.de
    Julia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, mailto:julia.guehlholtz@hpi.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/6154833
    OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von news aktuell
