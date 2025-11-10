Powermax Minerals identifiziert im Projekt Atikokan im Nordwesten von Ontario hochprioritäre REE-Ziele

Toronto, Ontario, 10. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse einer integrierten geowissenschaftlichen Interpretation bekannt zu geben, die in seinem Konzessionsgebiet Atikokan mit Seltenerdmetallen (REE) durchgeführt wurde, welches sich ca. 35 km nordwestlich von Atikokan (Ontario) befindet. Die Studie – durchgeführt von Shahab Tavakoli, P.Geo., Geodatenwissenschaftler und Geophysiker – integriert geologische, geophysikalische und geochemische Datensätze, um prioritäre REE-Explorationsziele in den Blöcken A, B und C mit einer Gesamtfläche von 9.416 Hektar im Bergbaurevier Thunder Bay zu definieren.

Die Desktop-Studie umfasste historische Daten zu Luftmagnetik (MAG), Bouguer-Schwere (BG) und Radiometrie (RAD) sowie Daten des Ontario Geological Survey (OGS) zur Geochemie tiefer Seesedimente, um potenzielle Zonen mit erhöhten REE-Werten im gesamten Konzessionsgebiet abzugrenzen.

Highlights der Studie

- Klar definierter REE-Korridor entlang des Kontakts zwischen Batholith und Gneis: Die Integration mehrerer Datensätze ergibt einen strukturell-geochemischen Korridor mit REE-Anreicherung entlang der Kontaktfläche zwischen dem White-Otter-Batholith und der Dashwa-Gneisabfolge, einer Umgebung, die durch steile strukturelle Gefüge und fruchtbare lithologische Kontraste geprägt ist, die für REE-haltige Alterationssysteme förderlich sind.

- Starke REE-Anomalien in den Blöcken B und C bestätigt: Die südlichen Blöcke ergaben Werte für die Gesamtmenge an Seltenerdelementen (TREE) von 254 bis 1.947 ppm (Mittelwert ≈ 616 ppm) in den Seesedimentproben des OGS, was mit geringer Schwerkraft, gedämpfter magnetischer Suszeptibilität und erhöhten Th/K- (> 4,5–5,5) und Th/U-Verhältnissen (> 7,5–8,5) einherging. Diese Eigenschaften grenzen einen in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden mineralisierten Korridor ab, der dahingehend interpretiert wird, dass in ihm phosphathaltige, in Metasedimenten enthaltene REE-Systeme lagern, die genetisch mit Kalk-alkalischem Granitmagmatismus in Verbindung stehen.