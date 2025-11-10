Stablecoins: Die unterschätzte Finanzinfrastruktur

Die neue Studie von Peter Bofinger (Stablecoins and the Future of Money, IMK 2025) erkennt dieses Potenzial – zieht aber eine vorsichtige, beinahe bremsende Schlussfolgerung. Er sieht in Stablecoins ein „potenzielles ergänzendes Zahlungsinstrument“ ; genau das aber wäre ein Rückschritt: Stablecoins sind nicht die Erweiterung des alten Systems, sondern das Fundament des neuen.

Stablecoins haben sich im Windschatten der Krypto-Diskussion zu einer tragenden Säule der digitalen Finanzinfrastruktur entwickelt. Allein 2024 wurden über 2,3 Billionen US-Dollar über Stablecoins abgewickelt – deutlich mehr als bei PayPal oder Western Union (Visa Crypto Report 2025). Während Europa noch darüber debattiert, ob Stablecoins gefährlich oder „nicht nötig“ seien, haben die USA längst entschieden: Stablecoins sind ein geostrategisches Instrument zur Sicherung der globalen Dollar-Dominanz.

Stablecoins sind keine „Kryptos“ – sie sind Settlement-Infrastruktur

Im Gegensatz zu volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether sind Stablecoins an reale Währungen wie den US-Dollar oder den Euro gekoppelt. Sie dienen nicht der Spekulation, sondern dem Transfer von Liquidität über Blockchains. Das bedeutet: rund um die Uhr, global, ohne Intermediäre – und mit finaler Abwicklung.

Heute sind USDT (Tether) und USDC (Circle) die dominanten Akteure. Beide sind vollständig gedeckt durch kurzfristige US-Staatsanleihen – sogenannte T-Bills – und gelten daher als „bond-based Stablecoins“. Diese Architektur ist sicherer als das bankbasierte Modell, das Europa mit der MiCA-Verordnung präferiert.

Als USDC 2023 durch Bankrisiken kurzzeitig seine Dollarbindung verlor (nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank), zeigte sich, wie anfällig bankbasierte Stablecoins sind – und wie überlegen die Anleihedecke der bond-based Varianten ist (Coindesk, März 2023).

Europa setzt auf das falsche Pferd: MiCA stabilisiert die Instabilität

Die MiCA-Verordnung der EU schreibt vor, dass „signifikante Stablecoins“ zu mindestens 60 % mit Bankeinlagen besichert sein müssen (MiCA, Art. 36). Damit werden EU-konforme Stablecoins automatisch riskanter – weil sie von der Stabilität einzelner Geschäftsbanken abhängig sind.

Ausgerechnet die sicherste und effizienteste Stablecoin-Konstruktion – T-Bill gedeckt, ohne Bankrisiko – wird damit in Europa faktisch verhindert.

Bofinger erkennt dieses Problem, formuliert es aber vorsichtig. In seiner Analyse wird deutlich, dass Euro-Stablecoins mit Anleihedepot regulatorisch benachteiligt werden – was faktisch bedeutet: Europa überlässt die digitale Währungsinfrastruktur dem US-Dollar.

Tether: Der stille Gigant der Staatsfinanzierung

Kaum beachtet von der breiten Öffentlichkeit ist die Rolle von Tether als Großinvestor in US-Staatsanleihen. Laut Unternehmensbericht für Q2 2025 hält Tether über 127 Mrd. US-Dollar in T-Bills – mehr als viele Länder (Tether Attestation, 2025).

Damit gehört Tether laut Coindesk zu den größten ausländischen Haltern kurzfristiger US-Staatsanleihen – direkt nach China und Japan (Coindesk, März 2025).

Zugleich erwirtschaftete Tether im Jahr 2024 einen Gewinn von 13 Mrd. US-Dollar – deutlich mehr als Deutsche Bank (4,9 Mrd.) und Commerzbank (3 Mrd.) zusammen (Reuters, 2025). Dieser Gewinn entsteht nahezu vollständig aus Zinserträgen auf US-Staatsanleihen – eine neue Form privater Geldschöpfung durch Kapitalmärkte, ohne Kreditvergabe, ohne Zentralbank.

Kapitalflüsse statt Zinsen: Was Geldpolitik heute herausfordert

Die klassische Vorstellung, dass Geldpolitik über Leitzinsen die Wirtschaft steuert, ist durch Stablecoins überholt. Diese operieren außerhalb des Bankensektors – sie binden Liquidität direkt an Vermögenswerte (Anleihen) und umgehen damit die traditionellen Transmissionseffekte.

Geldpolitik verliert nicht primär die Kontrolle über Inflation – sondern über Kapitalflüsse. Das ist die wahre Herausforderung.

Statt Liquidität über Banken ins System zu bringen, entsteht sie heute durch Tokenisierung von Assets auf Blockchains. Diese Entwicklung ist strukturell – nicht spekulativ.

Fazit: Die neue Geldordnung ist dezentral – und von den USA dominiert

Stablecoins sind keine Bedrohung für das Geldsystem – sie sind das Upgrade. Sie ermöglichen Liquidität, wo Banken scheitern. Sie ermöglichen Zahlung, wo SWIFT zu teuer ist. Und sie sichern Währungsräume, wo Notenbanken versagen.

Die USA haben das erkannt – und nutzen es. Europa hat es erkannt – und bremst es.

Die Frage ist nicht mehr, ob Stablecoins relevant sind.

Sondern: Wem gehören die globalen Kapitalflüsse der Zukunft?

Wenn Europa nicht mutig handelt, wird es die digitale Geldordnung nicht gestalten, sondern von ihr gestaltet werden.

Das ganze Papier hier:

https://blog.meisnerconsult.de/2025/10/30/stablecoins-die-unterschaetz ...



