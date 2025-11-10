das PEUGEOT POLYGON CONCEPT in POLYGON CITY, einer Insel im Fortnite-Universum (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    Rüsselsheim am Main (ots) - Ein Teil der Innovation hinter dem brandneuen
    Concept Car von PEUGEOT, dem PEUGEOT POLYGON CONCEPT, ist die Umgebung, in der
    Sie es zum ersten Mal entdecken können.

    Nach einer ersten Vorschau auf das Außendesign des POLYGON vor einer Woche
    kündigte PEUGEOT seine Präsenz im Fortnite-Universum an.

    In Zusammenarbeit mit Gameloft, einem führenden Unternehmen in der Entwicklung
    und Veröffentlichung von Multiplattform-Spielen, bietet PEUGEOT allen Fans und
    Spielern die Möglichkeit, die wichtigsten Merkmale des PEUGEOT POLYGON CONCEPT
    zu entdecken.

    Öffnen Sie Fortnite und gehen Sie im Hauptmenü auf die Option "Entdecken". Geben
    Sie den Inselcode ein: [4592-5340-1652].

    Fortnite ist eines der Online-Spiele mit der meisten Power.

    Genau wie das PEUGEOT POLYGON CONCEPT bietet die PEUGEOT Insel in Fortnite ein
    immersives und innovatives Erlebnis für Fans und Gamer gleichermaßen. PEUGEOT
    setzt seine Erkundung neuer Zielgruppen fort und bekräftigt seine Präsenz in der
    Gaming-Welt mit einer unterhaltsamen neuen Möglichkeit, einen ersten Blick auf
    dieses Concept Car zu werfen, das die Zukunftsvision von PEUGEOT veranschaulicht
    und am 12. November offiziell auf dem YouTube-Kanal von PEUGEOT vorgestellt
    wird.

    Das PEUGEOT POLYGON CONCEPT wird auf der spektakulären Insel PEUGEOT POLYGON
    CITY präsentiert.

    Diese Insel wurde von Gameloft in enger Zusammenarbeit mit dem PEUGEOT
    Designteam entworfen und hat die Form eines Hypersquare. Die revolutionäre
    Lenksteuerung von PEUGEOT mit Steer-by-Wire-Technologie ist ein zentrales
    Element für den Fahrspaß der PEUGEOT Fahrzeuge von morgen und des POLYGON
    CONCEPT selbst.

    Der Spieler wird auf die PEUGEOT POLYGON CITY, eine eigene Insel, versetzt, wo
    er sofort die Hypersquare-Form aus der Vogelperspektive erkennt, sobald er
    eintaucht.

    Die Herausforderung: Erstellen Sie Ihr eigenes POLYGON CONCEPT, indem Sie es mit
    Tokens anpassen, die Sie durch die Teilnahme an Minispielen in der ganzen Stadt
    verdienen.

    Dieses Concept Car hebt die Individualisierung auf ein völlig neues Niveau und
    ermöglicht es den Spielern, eine Vielzahl von Elementen für ihr Auto zu
    personalisieren, sowohl innen als auch außen. Dazu gehören Hypersquare, Räder,
    Karosseriefarbe und Beleuchtungssignaturen.

    Phil YORK - PEUGEOT Global Marketing and Communication Director, dazu: "Wir
    freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Gameloft, durch die das PEUGEOT
    POLYGON CONCEPT in dieser spannenden und exklusiven Vorschau zum Leben erweckt
    wird. Mit dem Eintritt in das Fortnite-Universum präsentieren wir nicht nur ein
    Concept Car. Wir laden Fans und Gamer ein, unsere Vision der Zukunft des Designs
    und die Vielzahl der mit dem PEUGEOT POLYGON CONCEPT verfügbaren Konfigurationen
    zu erleben. Ein einziges Fahrzeug mit vielen Facetten. Es ist eine Möglichkeit,
    neue Zielgruppen anzusprechen und die Innovation im Automobilbereich durch
    digitale Erlebnisse neu zu definieren."

    Jean-Baptiste GODINOT - EVP von Gameloft for Brands, erklärt: "PEUGEOT POLYGON
    CITY erfüllt nicht nur die Aufgabe, die Kernwerte von PEUGEOT auf einer der
    größten Unterhaltungsplattformen von heute interaktiv zu übersetzen, sondern
    auch, einen Hype zu erzeugen und die jüngeren Generationen anzusprechen. Es ist
    eines der bedeutendsten Projekte, die wir haben."

    Tauchen Sie noch heute in POLYGON CITY ISLAND ein!

    Ein Abenteuer, das Spaß und Agilität in einer futuristischen Umgebung verbindet
    - genau wie das POLYGON CONCEPT.

    Entdecken Sie das PEUGEOT POLYGON CONCEPT auf der PEUGEOT POLYGON City Island*
    in Fortnite, indem Sie den folgenden Links folgen:

    Öffnen Sie Fortnite auf Ihrem bevorzugten Gerät.

    Gehen Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte "Entdecken". Geben Sie den
    Inselcode ein: [4592-5340-1652].

    Klicken Sie auf "Play" und tauchen Sie ein in das Erlebnis.

    *PEUGEOT POLYGON City ist eine unabhängig erstellte Fortnite-Insel und wird
    nicht von Epic Games, Inc. gesponsert, unterstützt oder verwaltet. PEUGEOT
    Polygon City Island ist nur auf ausgewählten Konsolen spielbar.

    ÜBER GAMELOFT

    Als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von
    Multiplattform-Spielen hat sich Gameloft® seit 25 Jahren als Pionier in der
    Branche etabliert und schafft innovative Spielerlebnisse. Gameloft entwickelt
    Spiele für alle digitalen Plattformen, von mobilen bis hin zu
    plattformübergreifenden Titeln für PC und Konsolen. Gameloft betreibt eigene
    etablierte Franchises wie Asphalt®, Dragon Mania Legends, March of Empires und
    Dungeon Hunter und arbeitet außerdem mit Partnern zusammen.

    Pressekontakt:

    Silke Ripplinger
    Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Mobil: 01525 6600832
    Mail: mailto:silke.ripplinger@stellantis.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6984/6154848
    OTS: Peugeot Deutschland GmbH


    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener Wert
