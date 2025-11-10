Zum Entdecken
das PEUGEOT POLYGON CONCEPT in POLYGON CITY, einer Insel im Fortnite-Universum (FOTO)
Rüsselsheim am Main (ots) - Ein Teil der Innovation hinter dem brandneuen
Concept Car von PEUGEOT, dem PEUGEOT POLYGON CONCEPT, ist die Umgebung, in der
Sie es zum ersten Mal entdecken können.
Nach einer ersten Vorschau auf das Außendesign des POLYGON vor einer Woche
kündigte PEUGEOT seine Präsenz im Fortnite-Universum an.
In Zusammenarbeit mit Gameloft, einem führenden Unternehmen in der Entwicklung
und Veröffentlichung von Multiplattform-Spielen, bietet PEUGEOT allen Fans und
Spielern die Möglichkeit, die wichtigsten Merkmale des PEUGEOT POLYGON CONCEPT
zu entdecken.
Öffnen Sie Fortnite und gehen Sie im Hauptmenü auf die Option "Entdecken". Geben
Sie den Inselcode ein: [4592-5340-1652].
Fortnite ist eines der Online-Spiele mit der meisten Power.
Genau wie das PEUGEOT POLYGON CONCEPT bietet die PEUGEOT Insel in Fortnite ein
immersives und innovatives Erlebnis für Fans und Gamer gleichermaßen. PEUGEOT
setzt seine Erkundung neuer Zielgruppen fort und bekräftigt seine Präsenz in der
Gaming-Welt mit einer unterhaltsamen neuen Möglichkeit, einen ersten Blick auf
dieses Concept Car zu werfen, das die Zukunftsvision von PEUGEOT veranschaulicht
und am 12. November offiziell auf dem YouTube-Kanal von PEUGEOT vorgestellt
wird.
Das PEUGEOT POLYGON CONCEPT wird auf der spektakulären Insel PEUGEOT POLYGON
CITY präsentiert.
Diese Insel wurde von Gameloft in enger Zusammenarbeit mit dem PEUGEOT
Designteam entworfen und hat die Form eines Hypersquare. Die revolutionäre
Lenksteuerung von PEUGEOT mit Steer-by-Wire-Technologie ist ein zentrales
Element für den Fahrspaß der PEUGEOT Fahrzeuge von morgen und des POLYGON
CONCEPT selbst.
Der Spieler wird auf die PEUGEOT POLYGON CITY, eine eigene Insel, versetzt, wo
er sofort die Hypersquare-Form aus der Vogelperspektive erkennt, sobald er
eintaucht.
Die Herausforderung: Erstellen Sie Ihr eigenes POLYGON CONCEPT, indem Sie es mit
Tokens anpassen, die Sie durch die Teilnahme an Minispielen in der ganzen Stadt
verdienen.
Dieses Concept Car hebt die Individualisierung auf ein völlig neues Niveau und
ermöglicht es den Spielern, eine Vielzahl von Elementen für ihr Auto zu
personalisieren, sowohl innen als auch außen. Dazu gehören Hypersquare, Räder,
Karosseriefarbe und Beleuchtungssignaturen.
Phil YORK - PEUGEOT Global Marketing and Communication Director, dazu: "Wir
freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Gameloft, durch die das PEUGEOT
POLYGON CONCEPT in dieser spannenden und exklusiven Vorschau zum Leben erweckt
wird. Mit dem Eintritt in das Fortnite-Universum präsentieren wir nicht nur ein
Concept Car. Wir laden Fans und Gamer ein, unsere Vision der Zukunft des Designs
und die Vielzahl der mit dem PEUGEOT POLYGON CONCEPT verfügbaren Konfigurationen
zu erleben. Ein einziges Fahrzeug mit vielen Facetten. Es ist eine Möglichkeit,
neue Zielgruppen anzusprechen und die Innovation im Automobilbereich durch
digitale Erlebnisse neu zu definieren."
Jean-Baptiste GODINOT - EVP von Gameloft for Brands, erklärt: "PEUGEOT POLYGON
CITY erfüllt nicht nur die Aufgabe, die Kernwerte von PEUGEOT auf einer der
größten Unterhaltungsplattformen von heute interaktiv zu übersetzen, sondern
auch, einen Hype zu erzeugen und die jüngeren Generationen anzusprechen. Es ist
eines der bedeutendsten Projekte, die wir haben."
Tauchen Sie noch heute in POLYGON CITY ISLAND ein!
Ein Abenteuer, das Spaß und Agilität in einer futuristischen Umgebung verbindet
- genau wie das POLYGON CONCEPT.
Entdecken Sie das PEUGEOT POLYGON CONCEPT auf der PEUGEOT POLYGON City Island*
in Fortnite, indem Sie den folgenden Links folgen:
Öffnen Sie Fortnite auf Ihrem bevorzugten Gerät.
Gehen Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte "Entdecken". Geben Sie den
Inselcode ein: [4592-5340-1652].
Klicken Sie auf "Play" und tauchen Sie ein in das Erlebnis.
*PEUGEOT POLYGON City ist eine unabhängig erstellte Fortnite-Insel und wird
nicht von Epic Games, Inc. gesponsert, unterstützt oder verwaltet. PEUGEOT
Polygon City Island ist nur auf ausgewählten Konsolen spielbar.
ÜBER GAMELOFT
Als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von
Multiplattform-Spielen hat sich Gameloft® seit 25 Jahren als Pionier in der
Branche etabliert und schafft innovative Spielerlebnisse. Gameloft entwickelt
Spiele für alle digitalen Plattformen, von mobilen bis hin zu
plattformübergreifenden Titeln für PC und Konsolen. Gameloft betreibt eigene
etablierte Franchises wie Asphalt®, Dragon Mania Legends, March of Empires und
Dungeon Hunter und arbeitet außerdem mit Partnern zusammen.
Pressekontakt:
Silke Ripplinger
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mobil: 01525 6600832
Mail: mailto:silke.ripplinger@stellantis.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6984/6154848
OTS: Peugeot Deutschland GmbH
speedy78 schrieb 02.09.25, 03:43
Finde ich auch gut, es soll jeder noch sein Hirn einschalten müssen.
Hätte einige Tote weniger gegeben, weil es nicht in jeder erdenklichen Situation funktionierte oder man sich absichtlich vollkommen darauf verlassen hat um z.B. zu pimpern oder anderen Unsinn zu machen. In USA würden die auch in Grund und Boden geklagt.
Zudem macht diese ganze zwar grundsätzlich spannende aber letztlich unnötige Technik die Autos nur teuer.
Einfach mal wieder ordentliche normale Autos.
Wegen mir müsste es selbst keine elektrische Heckklappe geben.
AlphaOne_ schrieb 13.08.25, 09:21
AlphaOne_ schrieb 19.07.25, 11:17
Also ich denke auch, dass es kurz- bis mittelfristig die richtige strategische Entscheidung ist. Der Gesamtwirkungsgrad in der Wasserstoffkette ist einfach zu ineffizient, was dann letzten Endes zu sehr hohen Kosten führt.
Physikalisch gesehen macht es ja nur Sinn, Wasserstoff mit sehr hohem Druck in einen PKW zu tanken, damit die volumetrische und gravimetrische Leistungsdichte entsprechend hoch ist.
Während so hohe Drücke(700-800 Bar) für kleinvolumige Tanks im PKW-Bereich noch darstellbar sind, wird es in der Lieferkette schon deutlich schwieriger. Etwaige "Tanklaster" die die Wasserstofftankenstellen beliefern müssten, kommen nur auf etwa 50 Bar. Die Folge, man muss den Wasserstoff vor Ort(an der Tankstelle) in mehreren Stufen komprimieren, was mit sehr hohen energetischen Verlusten(Wärme) einhergeht und auch technisch nicht ganz ohne ist.
Und wenn man dann weiter annimmt, man könnte etwaige Leistungsspitzen aus Wind- und Solarkraft mittels einiger Elektrolyseure vor Ort mit speziell vorbehandeltem "Wasser" in Wasserstoff verwandeln, trifft das ja wiederum nur auf die energetischen Spitzen zu. Da ist/wäre die Anlagenauslastung auch alles andere als wirtschaftlich. Auch ist der der dahinterstehende chemische Prozess nicht gerade hochdynamisch. Das gilt auch für Brennstoffzellen. Man braucht also immer noch eine Puffertechnologie.
Anders würde es aussehen, wenn man beispielsweise in einem Wüstenland ausschließlich mit Solarkraft Wasserstoff produzieren würden. Da würde man dann zumindest ohne Puffertechnologie auf eine Anlagenauslastung der Elektrolyseure von 40-50 Prozent kommen, wenn man zwischenpuffert(beispielsweise durch Umrichtertechnik und Batteriespeicher) ließe sich das auch steigern. Alles eine Frage der finanziellen Mittel und der technischen Auslegung.
Wenn man sich an der Natur orientiert setzen sich evolutionsbiologisch gesehen aber auch eher effiziente Veränderungen durch. Die Natur haushaltet sehr effizient, sparsam, verschwendet nichts.
Jedenfalls kann man es drehen und wenden wie man möchte. An vielen Punkten dieser Kette gibt es mehr als nur ein K.O. Kriterium, was einer wirtschaftlichen Nutzen dieser Technologie in absehbarer Zeit zum Erfolg verhelfen könnte.
Sollte sich irgendwann elektrische Energie sehr günstig und in großen Mengen herstellen lassen und zur Verfügung stehen(z.B. durch technologische Fortschritte in der Kernfusion) und man zu der Tatsache stehen, dass der Gesamtwirkungsgrad insgesamt eher niedrig ist/bleibt, kann man(Stellantis) jederzeit seine Strategie auch dementsprechend wieder anpassen.
Es ist ja nichts in Stein gemeißelt.
