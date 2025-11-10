NUWAYS stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe weitgehend seiner Prognose entsprochen, schrieb Philipp Sennewald am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Fußball-Bundesligisten sei erheblich besser als erwartet ausgefallen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,305EUR auf Tradegate (10. November 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: NUWAYS

Analyst: Philipp Sennewald

Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,20

Kursziel alt: 5,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

