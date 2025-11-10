NUWAYS stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe weitgehend seiner Prognose entsprochen, schrieb Philipp Sennewald am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Fußball-Bundesligisten sei erheblich besser als erwartet ausgefallen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,305EUR auf Tradegate (10. November 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: NUWAYS
Analyst: Philipp Sennewald
Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,20
Kursziel alt: 5,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Sennewald
Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,20
Kursziel alt: 5,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte