    NUWAYS stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe weitgehend seiner Prognose entsprochen, schrieb Philipp Sennewald am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Fußball-Bundesligisten sei erheblich besser als erwartet ausgefallen./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,305EUR auf Tradegate (10. November 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: NUWAYS
    Analyst: Philipp Sennewald
    Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 5,20
    Kursziel alt: 5,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



