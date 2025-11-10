XRP führt Rallye an – Shutdown-Hoffnung und Trumps Dividendenpläne befeuern

Die Kryptomärkte zeigen sich zum Wochenbeginn in blendender Verfassung. XRP schießt am Montagmittag um 12 Prozent nach oben auf 2,53 US-Dollar und ist damit der klare Top-Performer unter den großen Kryptowährungen. Auch Bitcoin gewinnt 4 Prozent auf 106.000 US-Dollar, während Ethereum um 6 Prozent auf 3.600 US-Dollar steigt. Der Crypto Fear & Greed Index klettert von 24 auf 29 Punkte und signalisiert eine leicht verbesserte Marktstimmung.

Auslöser der plötzlichen Kursrallye sind neue Hoffnungen auf ein baldiges Ende des US-Regierungsshutdowns sowie positive Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent zu geplanten Steuererleichterungen. Die US-Senatoren haben sich auf einen parteiübergreifenden Finanzierungskompromiss geeinigt, um den seit 40 Tagen andauernden Stillstand zu beenden. Der Senat stimmte am Sonntagabend mit 60 zu 40 Stimmen für den Gesetzentwurf, der nun noch das Repräsentantenhaus passieren muss, bevor er Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt wird.

"Der politische Durchbruch nimmt erheblichen Druck vom Markt", erklärte Peter Chung, Leiter Research bei Presto Research. "Der langanhaltende Shutdown hat die Liquidität im Overnight-Funding-Markt ausgetrocknet und die Nervosität erhöht. Das Ende dieser Unsicherheit erlaubt es Risikoassets, ein günstigeres makroökonomisches Umfeld einzupreisen"

Trumps "Tariff Dividend" sorgt für Spekulationen – Bessent bremst Euphorie

Am Wochenende hatte Präsident Trump außerdem angekündigt, Zolleinnahmen als Dividende in Höhe von 2.000 US-Dollar an US-Bürger auszuschütten. Zudem sollten Teile von Gesundheitskosten gedeckt werden. Diese Ankündigung löste zusätzliche Euphorie aus.

US-Finanzminister Scott Bessent stellte am Sonntagabend jedoch klar, dass die angekündigte Dividende nicht als direkte Barzahlung vorgesehen sei. Stattdessen solle die Entlastung über steuerpolitische Maßnahmen erfolgen, die bereits Teil von Trumps umfassender Wirtschaftsagenda sind.

Dollar-Schwäche befeuert Risikoappetit

Neben der politischen Entspannung verweisen Experten auf bessere Liquiditätsbedingungen in den USA. "Der jüngste Anstieg der Kryptopreise hängt mit einem Stopp der Aufwertung des Dollar-Index zusammen – ein klassisches Signal zugunsten von Risikoassets", sagte Nick Ruck, Director bei LVRG Research.

Ausblick

Trader richten ihren Blick nun auf die Abstimmung im Repräsentantenhaus, weitere Details zu Trumps Dividendenplan sowie die in dieser Woche anstehenden US-Inflationsdaten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



