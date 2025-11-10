'Sieht nicht optimal aus'

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bundestrainer Julian Nagelsmann bangt um den Einsatz von Nationalspieler Nico Schlotterbeck in den entscheidenden beiden letzten WM-Qualifikationsspielen. "Das ist über Nacht schon dick geworden, sieht nicht ganz optimal aus", sagte Nagelsmanns über die Fußverletzung des Innenverteidigers von Borussia Dortmund bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg. Sie müssten abwarten, wie es nun weiter verlaufe.

Schlotterbeck hatte sich die Verletzung beim 1:1 auswärts in der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV zugezogen. HSV-Profi Jordan Torunarigha hatte ihn mit gestrecktem Bein am Knöchel erwischt. "Das war schon heftig", hatte nach der Partie Dortmund-Trainer Nico Kovac betont. Schlotterbeck hatte sich mehrere Minuten behandeln lassen, dann aber weitergespielt. Er mache Torunarigha keinen Vorwurf, sagte er.