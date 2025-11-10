    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Nagelsmann bangt um BVB-Profi Schlotterbeck

    'Sieht nicht optimal aus'

    • Nagelsmann bangt um Schlotterbeck wegen Fußverletzung.
    • Verletzung passierte im Spiel gegen Hamburger SV.
    • DFB spielt gegen Luxemburg und Slowakei in Quali.
    Nagelsmann bangt um BVB-Profi Schlotterbeck - 'Sieht nicht optimal aus'
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bundestrainer Julian Nagelsmann bangt um den Einsatz von Nationalspieler Nico Schlotterbeck in den entscheidenden beiden letzten WM-Qualifikationsspielen. "Das ist über Nacht schon dick geworden, sieht nicht ganz optimal aus", sagte Nagelsmanns über die Fußverletzung des Innenverteidigers von Borussia Dortmund bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg. Sie müssten abwarten, wie es nun weiter verlaufe.

    Schlotterbeck hatte sich die Verletzung beim 1:1 auswärts in der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV zugezogen. HSV-Profi Jordan Torunarigha hatte ihn mit gestrecktem Bein am Knöchel erwischt. "Das war schon heftig", hatte nach der Partie Dortmund-Trainer Nico Kovac betont. Schlotterbeck hatte sich mehrere Minuten behandeln lassen, dann aber weitergespielt. Er mache Torunarigha keinen Vorwurf, sagte er.

    Erst in Luxemburg, dann in Leipzig gegen die Slowakei

    Die DFB-Auswahl spielt am Freitag auswärts (20.45 Uhr/RTL) gegen den punktlosen Gruppenletzten Luxemburg. Am Montag (20.45 Uhr/ZDF) kommender Woche trifft die Mannschaft von Nagelsmann in Leipzig auf die Slowakei. Deutschland führt die Tabelle der Gruppe A mit neun Zählern vor den punktgleichen Slowaken und Nordirland (6 Punkte) an./jmx/DP/men

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
