Nagelsmann bangt um BVB-Profi Schlotterbeck
'Sieht nicht optimal aus'
- Nagelsmann bangt um Schlotterbeck wegen Fußverletzung.
- Verletzung passierte im Spiel gegen Hamburger SV.
- DFB spielt gegen Luxemburg und Slowakei in Quali.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bundestrainer Julian Nagelsmann bangt um den Einsatz von Nationalspieler Nico Schlotterbeck in den entscheidenden beiden letzten WM-Qualifikationsspielen. "Das ist über Nacht schon dick geworden, sieht nicht ganz optimal aus", sagte Nagelsmanns über die Fußverletzung des Innenverteidigers von Borussia Dortmund bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg. Sie müssten abwarten, wie es nun weiter verlaufe.
Schlotterbeck hatte sich die Verletzung beim 1:1 auswärts in der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV zugezogen. HSV-Profi Jordan Torunarigha hatte ihn mit gestrecktem Bein am Knöchel erwischt. "Das war schon heftig", hatte nach der Partie Dortmund-Trainer Nico Kovac betont. Schlotterbeck hatte sich mehrere Minuten behandeln lassen, dann aber weitergespielt. Er mache Torunarigha keinen Vorwurf, sagte er.
Erst in Luxemburg, dann in Leipzig gegen die Slowakei
Die DFB-Auswahl spielt am Freitag auswärts (20.45 Uhr/RTL) gegen den punktlosen Gruppenletzten Luxemburg. Am Montag (20.45 Uhr/ZDF) kommender Woche trifft die Mannschaft von Nagelsmann in Leipzig auf die Slowakei. Deutschland führt die Tabelle der Gruppe A mit neun Zählern vor den punktgleichen Slowaken und Nordirland (6 Punkte) an./jmx/DP/men
