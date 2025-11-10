UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk am Freitag mit einem Kursziel von 315 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Zuvor hatte sich der Pharmakonzern mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für Abnehmmittel geeinigt, im Gegenzug für eine Aufnahme ins staatliche Medicare-Programm. Die Vereinbarung sei letztendlich ein Signal dafür, dass die Preise stärker und schneller als erwartet sinken werden, auch wenn dies möglicherweise durch höhere Volumina wegen der Ausweitung von Medicare und Barzahlungen ausgeglichen werde, schrieb Matthew Weston./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 39,93EUR auf Tradegate (10. November 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 315
Kursziel alt: 315
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
