85 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum sind zuversichtlich beim Handel mit Europa (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) - 87 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen
    in Europa, die mit der asiatisch-pazifischen Region handeln, erwarten, dass sich
    ihre Handelsbilanz mit diesem Wirtschaftsraum zugunsten von Exporten verschiebt
    oder zumindest das aktuelle Niveau beibehält

    Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,
    hat Erkenntnisse aus einer neuen Umfrage veröffentlicht, die Trends in den
    Handelsbeziehungen zwischen Asien-Pazifik (APAC) und Europa untersucht und
    zentrale Treiber sowie Hürden für den grenzüberschreitenden Handel beleuchtet.

    Die im September 2025 durchgeführte Umfrage befragte über 1.200 kleine und
    mittelständische Unternehmen (KMU) in neun europäischen Märkten sowie 850 KMU in
    13 APAC-Märkten. Ziel war es, die Stimmung, Bereitschaft und Herausforderungen
    bei der grenzüberschreitenden Expansion zu erfassen - sowohl für
    APAC-Unternehmen mit Blick auf Europa als auch für europäische Unternehmen mit
    internationalen Ambitionen in der APAC-Region.

    Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg des europäischen Handels unter
    APAC-KMU. 76 Prozent der befragten Unternehmen berichten von gestiegenen
    Exportvolumina im vergangenen Jahr. Das Vereinigte Königreich (42 Prozent),
    Deutschland (40 Prozent) und Frankreich (38 Prozent) sind die drei wichtigsten
    Märkte, die das Geschäftswachstum vorantreiben.

    Auch unter europäischen KMU, die mit APAC handeln, herrscht große Zuversicht: 87
    Prozent erwarten, dass sich ihre Handelsbilanz im Jahr 2026 zugunsten von
    Exporten verschiebt oder zumindest das aktuelle Niveau beibehält.

    Dieser gegenseitige Optimismus spiegelt die allgemeinen Marktentwicklungen
    wider. Die Handelsroute Asien-Europa verzeichnete bis August 2025 30
    aufeinanderfolgende Monate mit Wachstum
    (https://www.iata.org/en/pressroom/2025-releases/2025-09-30-01/) - ein
    deutliches Zeichen für die Dynamik dieses wichtigen Handelskanals für
    Unternehmen jeder Größe.

    Chancen in APAC und Herausforderungen bei der Expansion

    Das Vertrauen in europäische Märkte ist unter APAC-KMU hoch. 85 Prozent planen,
    innerhalb der nächsten 12-24 Monate mit dem Handel zu beginnen oder diesen
    auszuweiten. Treiber dieses Wachstums sind die gestiegene Nachfrage aus Europa,
    verbesserte Preiswettbewerbsfähigkeit und der Wunsch nach einer diversifizierten
    Marktstrategie, um die Resilienz angesichts eines sich wandelnden Handelsumfelds
    zu stärken.

    Mit Blick auf 2026 wird China (55 Prozent) von europäischen KMU als der
    APAC-Markt mit den besten Wachstumsmöglichkeiten gesehen, gefolgt von Japan (36
    Prozent), Indien (26 Prozent) und Südkorea (24 Prozent). International tätige
