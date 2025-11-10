85 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum sind zuversichtlich beim Handel mit Europa (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - 87 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen

in Europa, die mit der asiatisch-pazifischen Region handeln, erwarten, dass sich

ihre Handelsbilanz mit diesem Wirtschaftsraum zugunsten von Exporten verschiebt

oder zumindest das aktuelle Niveau beibehält



Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,

hat Erkenntnisse aus einer neuen Umfrage veröffentlicht, die Trends in den

Handelsbeziehungen zwischen Asien-Pazifik (APAC) und Europa untersucht und

zentrale Treiber sowie Hürden für den grenzüberschreitenden Handel beleuchtet.





Die im September 2025 durchgeführte Umfrage befragte über 1.200 kleine undmittelständische Unternehmen (KMU) in neun europäischen Märkten sowie 850 KMU in13 APAC-Märkten. Ziel war es, die Stimmung, Bereitschaft und Herausforderungenbei der grenzüberschreitenden Expansion zu erfassen - sowohl fürAPAC-Unternehmen mit Blick auf Europa als auch für europäische Unternehmen mitinternationalen Ambitionen in der APAC-Region.Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg des europäischen Handels unterAPAC-KMU. 76 Prozent der befragten Unternehmen berichten von gestiegenenExportvolumina im vergangenen Jahr. Das Vereinigte Königreich (42 Prozent),Deutschland (40 Prozent) und Frankreich (38 Prozent) sind die drei wichtigstenMärkte, die das Geschäftswachstum vorantreiben.Auch unter europäischen KMU, die mit APAC handeln, herrscht große Zuversicht: 87Prozent erwarten, dass sich ihre Handelsbilanz im Jahr 2026 zugunsten vonExporten verschiebt oder zumindest das aktuelle Niveau beibehält.Dieser gegenseitige Optimismus spiegelt die allgemeinen Marktentwicklungenwider. Die Handelsroute Asien-Europa verzeichnete bis August 2025 30aufeinanderfolgende Monate mit Wachstum(https://www.iata.org/en/pressroom/2025-releases/2025-09-30-01/) - eindeutliches Zeichen für die Dynamik dieses wichtigen Handelskanals fürUnternehmen jeder Größe.Chancen in APAC und Herausforderungen bei der ExpansionDas Vertrauen in europäische Märkte ist unter APAC-KMU hoch. 85 Prozent planen,innerhalb der nächsten 12-24 Monate mit dem Handel zu beginnen oder diesenauszuweiten. Treiber dieses Wachstums sind die gestiegene Nachfrage aus Europa,verbesserte Preiswettbewerbsfähigkeit und der Wunsch nach einer diversifiziertenMarktstrategie, um die Resilienz angesichts eines sich wandelnden Handelsumfeldszu stärken.Mit Blick auf 2026 wird China (55 Prozent) von europäischen KMU als derAPAC-Markt mit den besten Wachstumsmöglichkeiten gesehen, gefolgt von Japan (36Prozent), Indien (26 Prozent) und Südkorea (24 Prozent). International tätige