Umfrage von FedEx zeigt
85 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum sind zuversichtlich beim Handel mit Europa (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - 87 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen
in Europa, die mit der asiatisch-pazifischen Region handeln, erwarten, dass sich
ihre Handelsbilanz mit diesem Wirtschaftsraum zugunsten von Exporten verschiebt
oder zumindest das aktuelle Niveau beibehält
Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,
hat Erkenntnisse aus einer neuen Umfrage veröffentlicht, die Trends in den
Handelsbeziehungen zwischen Asien-Pazifik (APAC) und Europa untersucht und
zentrale Treiber sowie Hürden für den grenzüberschreitenden Handel beleuchtet.
in Europa, die mit der asiatisch-pazifischen Region handeln, erwarten, dass sich
ihre Handelsbilanz mit diesem Wirtschaftsraum zugunsten von Exporten verschiebt
oder zumindest das aktuelle Niveau beibehält
Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,
hat Erkenntnisse aus einer neuen Umfrage veröffentlicht, die Trends in den
Handelsbeziehungen zwischen Asien-Pazifik (APAC) und Europa untersucht und
zentrale Treiber sowie Hürden für den grenzüberschreitenden Handel beleuchtet.
Anzeige
Präsentiert von
Die im September 2025 durchgeführte Umfrage befragte über 1.200 kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU) in neun europäischen Märkten sowie 850 KMU in
13 APAC-Märkten. Ziel war es, die Stimmung, Bereitschaft und Herausforderungen
bei der grenzüberschreitenden Expansion zu erfassen - sowohl für
APAC-Unternehmen mit Blick auf Europa als auch für europäische Unternehmen mit
internationalen Ambitionen in der APAC-Region.
Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg des europäischen Handels unter
APAC-KMU. 76 Prozent der befragten Unternehmen berichten von gestiegenen
Exportvolumina im vergangenen Jahr. Das Vereinigte Königreich (42 Prozent),
Deutschland (40 Prozent) und Frankreich (38 Prozent) sind die drei wichtigsten
Märkte, die das Geschäftswachstum vorantreiben.
Auch unter europäischen KMU, die mit APAC handeln, herrscht große Zuversicht: 87
Prozent erwarten, dass sich ihre Handelsbilanz im Jahr 2026 zugunsten von
Exporten verschiebt oder zumindest das aktuelle Niveau beibehält.
Dieser gegenseitige Optimismus spiegelt die allgemeinen Marktentwicklungen
wider. Die Handelsroute Asien-Europa verzeichnete bis August 2025 30
aufeinanderfolgende Monate mit Wachstum
(https://www.iata.org/en/pressroom/2025-releases/2025-09-30-01/) - ein
deutliches Zeichen für die Dynamik dieses wichtigen Handelskanals für
Unternehmen jeder Größe.
Chancen in APAC und Herausforderungen bei der Expansion
Das Vertrauen in europäische Märkte ist unter APAC-KMU hoch. 85 Prozent planen,
innerhalb der nächsten 12-24 Monate mit dem Handel zu beginnen oder diesen
auszuweiten. Treiber dieses Wachstums sind die gestiegene Nachfrage aus Europa,
verbesserte Preiswettbewerbsfähigkeit und der Wunsch nach einer diversifizierten
Marktstrategie, um die Resilienz angesichts eines sich wandelnden Handelsumfelds
zu stärken.
Mit Blick auf 2026 wird China (55 Prozent) von europäischen KMU als der
APAC-Markt mit den besten Wachstumsmöglichkeiten gesehen, gefolgt von Japan (36
Prozent), Indien (26 Prozent) und Südkorea (24 Prozent). International tätige
mittelständische Unternehmen (KMU) in neun europäischen Märkten sowie 850 KMU in
13 APAC-Märkten. Ziel war es, die Stimmung, Bereitschaft und Herausforderungen
bei der grenzüberschreitenden Expansion zu erfassen - sowohl für
APAC-Unternehmen mit Blick auf Europa als auch für europäische Unternehmen mit
internationalen Ambitionen in der APAC-Region.
Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg des europäischen Handels unter
APAC-KMU. 76 Prozent der befragten Unternehmen berichten von gestiegenen
Exportvolumina im vergangenen Jahr. Das Vereinigte Königreich (42 Prozent),
Deutschland (40 Prozent) und Frankreich (38 Prozent) sind die drei wichtigsten
Märkte, die das Geschäftswachstum vorantreiben.
Auch unter europäischen KMU, die mit APAC handeln, herrscht große Zuversicht: 87
Prozent erwarten, dass sich ihre Handelsbilanz im Jahr 2026 zugunsten von
Exporten verschiebt oder zumindest das aktuelle Niveau beibehält.
Dieser gegenseitige Optimismus spiegelt die allgemeinen Marktentwicklungen
wider. Die Handelsroute Asien-Europa verzeichnete bis August 2025 30
aufeinanderfolgende Monate mit Wachstum
(https://www.iata.org/en/pressroom/2025-releases/2025-09-30-01/) - ein
deutliches Zeichen für die Dynamik dieses wichtigen Handelskanals für
Unternehmen jeder Größe.
Chancen in APAC und Herausforderungen bei der Expansion
Das Vertrauen in europäische Märkte ist unter APAC-KMU hoch. 85 Prozent planen,
innerhalb der nächsten 12-24 Monate mit dem Handel zu beginnen oder diesen
auszuweiten. Treiber dieses Wachstums sind die gestiegene Nachfrage aus Europa,
verbesserte Preiswettbewerbsfähigkeit und der Wunsch nach einer diversifizierten
Marktstrategie, um die Resilienz angesichts eines sich wandelnden Handelsumfelds
zu stärken.
Mit Blick auf 2026 wird China (55 Prozent) von europäischen KMU als der
APAC-Markt mit den besten Wachstumsmöglichkeiten gesehen, gefolgt von Japan (36
Prozent), Indien (26 Prozent) und Südkorea (24 Prozent). International tätige
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte