    Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15633 USD

    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/USD um 1,15633USD. Die Veränderung von +0,04 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,36 %
    1 Monat -0,34 %
    3 Monate -0,76 %
    1 Jahr +7,94 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte EUR/USD bei 1,181882USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,15633USD ein Wert von 9.783,80USD geworden – ein Gewinn von -2,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

    Das Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs bewegt sich um die 1,15er-Marke, mit einer möglichen Stabilisierung über 1,1550. Widerstände liegen bei 1,1608 und 1,1668, während fundamentale Daten die Kursentwicklung beeinflussen könnten. Die letzten 14 Tage zeigen eine Korrekturphase nach einem Hoch im September.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

