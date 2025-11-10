    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber explodiert plus +3,30 % auf 49,94 USD

    Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +3,30 % auf 49,94 USD.

    Silberpreis - Silber explodiert plus +3,30 % auf 49,94 USD
    Foto:
    Mit einem Plus von +3,30 % klettert der Silberpreis auf 49,94USD. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,05 %
    1 Monat +0,34 %
    3 Monate +28,97 %
    1 Jahr +58,00 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 21,39614USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 49,94USD ein Wert von 2.334,14USD geworden – ein Gewinn von +133,41 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, da die Kursentwicklung der letzten 14 Tage positiv war. Die Überwindung der 50 USD-Marke wird als entscheidend angesehen, um eine Rallye zu starten. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der geldpolitischen Maßnahmen der Fed und deren Auswirkungen auf den Markt. Die starke Industrienachfrage, insbesondere aus China, wird als weiterer positiver Faktor hervorgehoben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +3,61 %
    +1,05 %
    +0,34 %
    +28,97 %
    +58,00 %
    +133,41 %
    +104,78 %
    +240,58 %
    +207,24 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Silber explodiert plus +3,30 % auf 49,94 USD Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +3,30 % auf 49,94 USD.