Diamant Software gewinnt mit Hg starken Partner für Innovation, Zukunftsinvestition und Wachstum (FOTO)
Bielefeld (ots) - Nach 45 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte leitet
Diamant Software ein neues Kapitel ein: Die Gründer- und Eigentümerfamilie
Semmerling hat sich entschieden, mit Hg, dem größten europäischen
Softwareinvestor, eine strategische Partnerschaft einzugehen. In diesem Zuge
übernimmt Hg eine Mehrheitsbeteiligung. Peter und Jan Semmerling werden eng mit
Hg zusammenarbeiten und bleiben weiterhin wesentliche Gesellschafter des
Unternehmens.
Von der Gründeridee zum relevanten Player im Mittelstand
Diamant Software hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem führenden
Anbieter für Rechnungswesen- und Controllingsoftware entwickelt. Über 100.000
Anwenderinnen und Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen
auf die Lösungen aus Bielefeld. Mit einem Jahresumsatz von über 60 Millionen
Euro und einer klaren Spezialisierung auf anspruchsvolle mittelständische
Unternehmen steht das Unternehmen für Qualität, Innovation, besondere Kundennähe
und gute persönliche Beziehungen.
Der Einstieg von Hg eröffnet künftig neue Perspektiven: Ziel ist es, die
erfolgreiche Entwicklung fortzuführen, die Innovationskraft zu steigern und das
Wachstum zu beschleunigen. "Wir bleiben der Spezialist für Rechnungswesen und
Controlling. Mehr noch: Wir wollen die Nummer 1 für erstklassige
Softwarelösungen in unseren Zielsegmenten des anspruchsvollen Mittelstands
werden. Hg teilt diese Vision und bringt mit seinem Netzwerk aus Software- und
Technologieexperten neue Impulse ein", so Peter Semmerling, Gründer des
Unternehmens.
Investor erkennt die DNA von Diamant Software
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die besondere Stärke von Diamant
Software: eine hervorragende Reputation im Markt, eine gelebte
Unternehmenskultur, spürbare Expertise im Rechnungswesen und Controlling sowie
die Leidenschaft der Mitarbeitenden, für ihre Kunden die besten Lösungen zu
entwickeln.
"Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, was für die nachhaltige
erfolgreiche Positionierung von Diamant Software notwendig ist, für unsere
Kunden wie für unsere Mitarbeitenden", erklärt Peter Semmerling. "Mit Hg haben
wir einen Partner gefunden, der genau diese Stärken erkannt hat und gemeinsam
mit uns die nächsten Schritte geht."
Antwort auf steigende Marktanforderungen
Die Anforderungen an Softwarelösungen wachsen: Geschwindigkeit, Innovationskraft
und technologische Exzellenz sind entscheidend. Um diese Anforderungen auch in
Zukunft erfüllen zu können, setzt Diamant Software auf die Unterstützung durch
Hg. Geplant sind gezielte Investitionen in das Produktangebot, vor allem die
Durchdringung mit Automatisierungsfunktionen durch KI und die schrittweise
