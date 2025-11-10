Diamant Software gewinnt mit Hg starken Partner für Innovation, Zukunftsinvestition und Wachstum (FOTO)

Bielefeld (ots) - Nach 45 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte leitet

Diamant Software ein neues Kapitel ein: Die Gründer- und Eigentümerfamilie

Semmerling hat sich entschieden, mit Hg, dem größten europäischen

Softwareinvestor, eine strategische Partnerschaft einzugehen. In diesem Zuge

übernimmt Hg eine Mehrheitsbeteiligung. Peter und Jan Semmerling werden eng mit

Hg zusammenarbeiten und bleiben weiterhin wesentliche Gesellschafter des

Unternehmens.



Von der Gründeridee zum relevanten Player im Mittelstand





Diamant Software hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem führendenAnbieter für Rechnungswesen- und Controllingsoftware entwickelt. Über 100.000Anwenderinnen und Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauenauf die Lösungen aus Bielefeld. Mit einem Jahresumsatz von über 60 MillionenEuro und einer klaren Spezialisierung auf anspruchsvolle mittelständischeUnternehmen steht das Unternehmen für Qualität, Innovation, besondere Kundennäheund gute persönliche Beziehungen.Der Einstieg von Hg eröffnet künftig neue Perspektiven: Ziel ist es, dieerfolgreiche Entwicklung fortzuführen, die Innovationskraft zu steigern und dasWachstum zu beschleunigen. "Wir bleiben der Spezialist für Rechnungswesen undControlling. Mehr noch: Wir wollen die Nummer 1 für erstklassigeSoftwarelösungen in unseren Zielsegmenten des anspruchsvollen Mittelstandswerden. Hg teilt diese Vision und bringt mit seinem Netzwerk aus Software- undTechnologieexperten neue Impulse ein", so Peter Semmerling, Gründer desUnternehmens.Investor erkennt die DNA von Diamant SoftwareIm Mittelpunkt der Partnerschaft steht die besondere Stärke von DiamantSoftware: eine hervorragende Reputation im Markt, eine gelebteUnternehmenskultur, spürbare Expertise im Rechnungswesen und Controlling sowiedie Leidenschaft der Mitarbeitenden, für ihre Kunden die besten Lösungen zuentwickeln."Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, was für die nachhaltigeerfolgreiche Positionierung von Diamant Software notwendig ist, für unsereKunden wie für unsere Mitarbeitenden", erklärt Peter Semmerling. "Mit Hg habenwir einen Partner gefunden, der genau diese Stärken erkannt hat und gemeinsammit uns die nächsten Schritte geht."Antwort auf steigende MarktanforderungenDie Anforderungen an Softwarelösungen wachsen: Geschwindigkeit, Innovationskraftund technologische Exzellenz sind entscheidend. Um diese Anforderungen auch inZukunft erfüllen zu können, setzt Diamant Software auf die Unterstützung durchHg. Geplant sind gezielte Investitionen in das Produktangebot, vor allem dieDurchdringung mit Automatisierungsfunktionen durch KI und die schrittweise