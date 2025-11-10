Diamant Software gewinnt mit Hg starken Partner für Innovation, Zukunftsinvestition und Wachstum (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bielefeld (ots) - Nach 45 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte leitet
    Diamant Software ein neues Kapitel ein: Die Gründer- und Eigentümerfamilie
    Semmerling hat sich entschieden, mit Hg, dem größten europäischen
    Softwareinvestor, eine strategische Partnerschaft einzugehen. In diesem Zuge
    übernimmt Hg eine Mehrheitsbeteiligung. Peter und Jan Semmerling werden eng mit
    Hg zusammenarbeiten und bleiben weiterhin wesentliche Gesellschafter des
    Unternehmens.

    Von der Gründeridee zum relevanten Player im Mittelstand

    Diamant Software hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem führenden
    Anbieter für Rechnungswesen- und Controllingsoftware entwickelt. Über 100.000
    Anwenderinnen und Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen
    auf die Lösungen aus Bielefeld. Mit einem Jahresumsatz von über 60 Millionen
    Euro und einer klaren Spezialisierung auf anspruchsvolle mittelständische
    Unternehmen steht das Unternehmen für Qualität, Innovation, besondere Kundennähe
    und gute persönliche Beziehungen.

    Der Einstieg von Hg eröffnet künftig neue Perspektiven: Ziel ist es, die
    erfolgreiche Entwicklung fortzuführen, die Innovationskraft zu steigern und das
    Wachstum zu beschleunigen. "Wir bleiben der Spezialist für Rechnungswesen und
    Controlling. Mehr noch: Wir wollen die Nummer 1 für erstklassige
    Softwarelösungen in unseren Zielsegmenten des anspruchsvollen Mittelstands
    werden. Hg teilt diese Vision und bringt mit seinem Netzwerk aus Software- und
    Technologieexperten neue Impulse ein", so Peter Semmerling, Gründer des
    Unternehmens.

    Investor erkennt die DNA von Diamant Software

    Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die besondere Stärke von Diamant
    Software: eine hervorragende Reputation im Markt, eine gelebte
    Unternehmenskultur, spürbare Expertise im Rechnungswesen und Controlling sowie
    die Leidenschaft der Mitarbeitenden, für ihre Kunden die besten Lösungen zu
    entwickeln.

    "Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, was für die nachhaltige
    erfolgreiche Positionierung von Diamant Software notwendig ist, für unsere
    Kunden wie für unsere Mitarbeitenden", erklärt Peter Semmerling. "Mit Hg haben
    wir einen Partner gefunden, der genau diese Stärken erkannt hat und gemeinsam
    mit uns die nächsten Schritte geht."

    Antwort auf steigende Marktanforderungen

    Die Anforderungen an Softwarelösungen wachsen: Geschwindigkeit, Innovationskraft
    und technologische Exzellenz sind entscheidend. Um diese Anforderungen auch in
    Zukunft erfüllen zu können, setzt Diamant Software auf die Unterstützung durch
    Hg. Geplant sind gezielte Investitionen in das Produktangebot, vor allem die
    Durchdringung mit Automatisierungsfunktionen durch KI und die schrittweise
