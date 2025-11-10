Einkaufen in Deutschland
KI-Agenten und Gesichtserkennung sind die Zukunft (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - GfK-Studie Mastercard Payment Pulse 2025 : Bezahlen ohne
Kasse, KI-unterstütztes Shopping und Beratung durch Avatare gehören für die
Deutschen zur Evolution des Einkaufens
- KI-Shopping: Die Zukunft hat begonnen: Vier von zehn Deutschen (39 %) zeigen
sich bereits offen für den Einsatz von KI-Agenten beim Onlineeinkauf - unter
den 30- bis 39-Jährigen sogar 56 %.
- Grab & Go im Supermarkt: Mehr als ein Drittel (37 %) kann sich vorstellen,
Einkäufe per Gesichtserkennung zuordnen und abrechnen zu lassen - ganz ohne
Kasse.
- Digital, kontaktlos, smart: Über zwei Drittel (69 %) bezahlen mit Karte oder
smarten Geräten - mehr als acht von zehn (84 %) in der Generation Z.
Die Mehrheit der Deutschen bezahlt schon heute digital und kontaktlos, jede:r
Dritte (34 %) hat in den vergangenen 12 Monaten Smartphone oder Smartwatch an
der Kasse genutzt. Künftig wird sich Shopping noch stärker in Richtung
innovativer Technologien und künstlicher Intelligenz (KI) entwickeln. Das zeigt
die repräsentative GfK-Studie Mastercard Payment Pulse 2025 , die im siebten
Jahr in Folge aktuelle Bezahltrends in Deutschland untersucht. Schon heute haben
laut GfK-Daten 39 % der Konsument:innen KI beim Shopping genutzt oder können
sich vorstellen, Einkäufe im Netz durch KI-Agenten erledigen zu lassen. Unter
den 30- bis 39-Jährigen steigt dieser Wert auf mehr als die Hälfte (56 %), in
Berlin sogar auf 61 %.
Agentic Commerce: Revolution im digitalen Zahlungsverkehr
Vor kurzem wurden die ersten autonomen Käufe über KI-Agenten erfolgreich über
das Mastercard-Netzwerk abgewickelt - ein Meilenstein, der einen
Paradigmenwechsel im Onlinehandel einläutet. Mastercard positioniert sich als
Vorreiter im Bereich KI-gesteuerter Einkäufe und Zahlungen: Mit Agent Pay hat
das Unternehmen eine innovative Plattform vorgestellt, die neue Sicherheits- und
Authentifizierungsstandards für KI-basierte Transaktionen setzt. Gleichzeitig
unterstützt die Lösung Händler, indem sie KI-Agenten registriert, verifiziert
und nahtlos in bestehende Zahlungssysteme integriert. Damit legt Mastercard das
Fundament für einen künftigen Wachstumsmarkt: Laut GfK-Daten glaubt ein Viertel
der Bevölkerung (26 %), dass es in fünf Jahren normal sein wird, KI-Agenten für
Einkäufe einzusetzen. Jede:r Fünfte (20 %) erwartet, dass virtuelle
Shopping-Beratung durch Avatare oder KI künftig Teil des normalen
Einkaufserlebnisses sein wird.
"Wir bewegen uns hin zu einer Welt, in der Verbraucherinnen und Verbraucher
Einkäufe an KI-Agenten delegieren, die sich nahtlos mit Apps und Daten vernetzen
und Identität und Zahlungen selbst verwalten, ohne die Sicherheit sensibler
Informationen zu gefährden", erklärt Dr. Peter Robejsek, Geschäftsführer bei
