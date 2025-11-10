    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMastercard Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Mastercard Registered (A)

    KI-Agenten und Gesichtserkennung sind die Zukunft (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) - GfK-Studie Mastercard Payment Pulse 2025 : Bezahlen ohne
    Kasse, KI-unterstütztes Shopping und Beratung durch Avatare gehören für die
    Deutschen zur Evolution des Einkaufens

    - KI-Shopping: Die Zukunft hat begonnen: Vier von zehn Deutschen (39 %) zeigen
    sich bereits offen für den Einsatz von KI-Agenten beim Onlineeinkauf - unter
    den 30- bis 39-Jährigen sogar 56 %.
    - Grab & Go im Supermarkt: Mehr als ein Drittel (37 %) kann sich vorstellen,
    Einkäufe per Gesichtserkennung zuordnen und abrechnen zu lassen - ganz ohne
    Kasse.
    - Digital, kontaktlos, smart: Über zwei Drittel (69 %) bezahlen mit Karte oder
    smarten Geräten - mehr als acht von zehn (84 %) in der Generation Z.

    Die Mehrheit der Deutschen bezahlt schon heute digital und kontaktlos, jede:r
    Dritte (34 %) hat in den vergangenen 12 Monaten Smartphone oder Smartwatch an
    der Kasse genutzt. Künftig wird sich Shopping noch stärker in Richtung
    innovativer Technologien und künstlicher Intelligenz (KI) entwickeln. Das zeigt
    die repräsentative GfK-Studie Mastercard Payment Pulse 2025 , die im siebten
    Jahr in Folge aktuelle Bezahltrends in Deutschland untersucht. Schon heute haben
    laut GfK-Daten 39 % der Konsument:innen KI beim Shopping genutzt oder können
    sich vorstellen, Einkäufe im Netz durch KI-Agenten erledigen zu lassen. Unter
    den 30- bis 39-Jährigen steigt dieser Wert auf mehr als die Hälfte (56 %), in
    Berlin sogar auf 61 %.

    Agentic Commerce: Revolution im digitalen Zahlungsverkehr

    Vor kurzem wurden die ersten autonomen Käufe über KI-Agenten erfolgreich über
    das Mastercard-Netzwerk abgewickelt - ein Meilenstein, der einen
    Paradigmenwechsel im Onlinehandel einläutet. Mastercard positioniert sich als
    Vorreiter im Bereich KI-gesteuerter Einkäufe und Zahlungen: Mit Agent Pay hat
    das Unternehmen eine innovative Plattform vorgestellt, die neue Sicherheits- und
    Authentifizierungsstandards für KI-basierte Transaktionen setzt. Gleichzeitig
    unterstützt die Lösung Händler, indem sie KI-Agenten registriert, verifiziert
    und nahtlos in bestehende Zahlungssysteme integriert. Damit legt Mastercard das
    Fundament für einen künftigen Wachstumsmarkt: Laut GfK-Daten glaubt ein Viertel
    der Bevölkerung (26 %), dass es in fünf Jahren normal sein wird, KI-Agenten für
    Einkäufe einzusetzen. Jede:r Fünfte (20 %) erwartet, dass virtuelle
    Shopping-Beratung durch Avatare oder KI künftig Teil des normalen
    Einkaufserlebnisses sein wird.

    "Wir bewegen uns hin zu einer Welt, in der Verbraucherinnen und Verbraucher
    Einkäufe an KI-Agenten delegieren, die sich nahtlos mit Apps und Daten vernetzen
    und Identität und Zahlungen selbst verwalten, ohne die Sicherheit sensibler
    Informationen zu gefährden", erklärt Dr. Peter Robejsek, Geschäftsführer bei
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener Wert
