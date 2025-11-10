KI-Agenten und Gesichtserkennung sind die Zukunft (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - GfK-Studie Mastercard Payment Pulse 2025 : Bezahlen ohne

Kasse, KI-unterstütztes Shopping und Beratung durch Avatare gehören für die

Deutschen zur Evolution des Einkaufens



- KI-Shopping: Die Zukunft hat begonnen: Vier von zehn Deutschen (39 %) zeigen

sich bereits offen für den Einsatz von KI-Agenten beim Onlineeinkauf - unter

den 30- bis 39-Jährigen sogar 56 %.

- Grab & Go im Supermarkt: Mehr als ein Drittel (37 %) kann sich vorstellen,

Einkäufe per Gesichtserkennung zuordnen und abrechnen zu lassen - ganz ohne

Kasse.

- Digital, kontaktlos, smart: Über zwei Drittel (69 %) bezahlen mit Karte oder

smarten Geräten - mehr als acht von zehn (84 %) in der Generation Z.







Dritte (34 %) hat in den vergangenen 12 Monaten Smartphone oder Smartwatch an

der Kasse genutzt. Künftig wird sich Shopping noch stärker in Richtung

innovativer Technologien und künstlicher Intelligenz (KI) entwickeln. Das zeigt

die repräsentative GfK-Studie Mastercard Payment Pulse 2025 , die im siebten

Jahr in Folge aktuelle Bezahltrends in Deutschland untersucht. Schon heute haben

laut GfK-Daten 39 % der Konsument:innen KI beim Shopping genutzt oder können

sich vorstellen, Einkäufe im Netz durch KI-Agenten erledigen zu lassen. Unter

den 30- bis 39-Jährigen steigt dieser Wert auf mehr als die Hälfte (56 %), in

Berlin sogar auf 61 %.



Agentic Commerce: Revolution im digitalen Zahlungsverkehr



Vor kurzem wurden die ersten autonomen Käufe über KI-Agenten erfolgreich über

das Mastercard-Netzwerk abgewickelt - ein Meilenstein, der einen

Paradigmenwechsel im Onlinehandel einläutet. Mastercard positioniert sich als

Vorreiter im Bereich KI-gesteuerter Einkäufe und Zahlungen: Mit Agent Pay hat

das Unternehmen eine innovative Plattform vorgestellt, die neue Sicherheits- und

Authentifizierungsstandards für KI-basierte Transaktionen setzt. Gleichzeitig

unterstützt die Lösung Händler, indem sie KI-Agenten registriert, verifiziert

und nahtlos in bestehende Zahlungssysteme integriert. Damit legt Mastercard das

Fundament für einen künftigen Wachstumsmarkt: Laut GfK-Daten glaubt ein Viertel

der Bevölkerung (26 %), dass es in fünf Jahren normal sein wird, KI-Agenten für

Einkäufe einzusetzen. Jede:r Fünfte (20 %) erwartet, dass virtuelle

Shopping-Beratung durch Avatare oder KI künftig Teil des normalen

Einkaufserlebnisses sein wird.



"Wir bewegen uns hin zu einer Welt, in der Verbraucherinnen und Verbraucher

Einkäufe an KI-Agenten delegieren, die sich nahtlos mit Apps und Daten vernetzen

und Identität und Zahlungen selbst verwalten, ohne die Sicherheit sensibler

Informationen zu gefährden", erklärt Dr. Peter Robejsek, Geschäftsführer bei Seite 1 von 2 Seite 2 ►



