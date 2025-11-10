    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    PTx - Precision Planting et PTx Trimble, présentent des solutions pour chaque saison à Agritechnica 2025

    Hanovre, Allemagne (ots) - Les visiteurs du stand PTx lors du salon Agritechnica
    de cette année découvriront des options de rétrofit et de personnalisation
    conçues pour maximiser l'efficacité et la rentabilité. De la plantation à la
    récolte et à chaque étape intermédiaire, PTx(TM), Precision Planting® et PTx
    Trimble(TM), présenteront des innovations adaptées à chaque étape du cycle
    agricole.

    " Agritechnica est une scène idéale pour permettre aux agriculteurs de toute
    l'Europe de découvrir comment nos technologies peuvent étendre les capacités de
    leurs équipements existants, " a déclaré Brian Sorbe , Président de PTx. " Notre
    objectif est d'aider les agriculteurs à relever leurs plus grands défis sans
    investissements majeurs. "

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Trimble Navigation Limited!
    Long
    74,83€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    86,91€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 10,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    PTx présentera l'ensemble de son portefeuille de solutions au stand 20C14
    (https://digital.agritechnica.com/newfront/exhibitor/ptx) dont :

    - vConnect | Drive (https://www.precisionplanting.com/products/vconnect-drive) :
    Semis de précision, contrôle de débit et gestion individuelle des rangs.
    - MiraSense : (https://www.precisionplanting.com/products/mirasense) Détecte
    avec précision les graines de toutes tailles, même dans des conditions
    poussiéreuses.
    - RowPilot : Binage précis entre les rangs minimisant les dommages aux cultures.
    Disponible en 2026.
    - TrueTracker (https://ww2.agriculture.trimble.com/product/truetracker-implement
    -steering-system/) : Système de direction active des outils qui maintient les
    outils portés ou trainés sur la même ligne de guidage reproductible que le
    tracteur.
    - WM-FieldDrain
    (https://ww2.agriculture.trimble.com/product/wm-drain-farm-drainage-solution/)
    : Contrôle automatique de la hauteur pour les projets de drainage complexes.
    Disponible début 2026.
    - Panorama (https://www.precisionplanting.com/products/panorama) : application
    compagnon du 20|20 offrant des analyses agronomiques et un suivi à distance.
    - NAV-860 : Contrôleur de guidage avec grande précision, positionnement
    répétable et guidage pour plus de 10 000 modèles de véhicules.
    - SymphonyVision (https://www.precisionplanting.com/products/symphonyvision) :
    Pulvérisation ciblée réduisant les intrants chimiques en s'adaptant à la
    densité des mauvaises herbes.
    - FarmENGAGE (https://www.ptxag.com/en/farmengage/) : Plateforme de gestion des
    opérations unifiant flottes et travaux.

    Contact:

    Rémy Roche
    mailto:rroche@yucatan.fr
    +331 53 63 27 20

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/181378/6154936
    OTS: PTx


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    PTx - Precision Planting et PTx Trimble, présentent des solutions pour chaque saison à Agritechnica 2025 Les visiteurs du stand PTx lors du salon Agritechnica de cette année découvriront des options de rétrofit et de personnalisation conçues pour maximiser l'efficacité et la rentabilité. De la plantation à la récolte et à chaque étape …