PTx - Precision Planting et PTx Trimble, présentent des solutions pour chaque saison à Agritechnica 2025
Hanovre, Allemagne (ots) - Les visiteurs du stand PTx lors du salon Agritechnica
de cette année découvriront des options de rétrofit et de personnalisation
conçues pour maximiser l'efficacité et la rentabilité. De la plantation à la
récolte et à chaque étape intermédiaire, PTx(TM), Precision Planting® et PTx
Trimble(TM), présenteront des innovations adaptées à chaque étape du cycle
agricole.
" Agritechnica est une scène idéale pour permettre aux agriculteurs de toute
l'Europe de découvrir comment nos technologies peuvent étendre les capacités de
leurs équipements existants, " a déclaré Brian Sorbe , Président de PTx. " Notre
objectif est d'aider les agriculteurs à relever leurs plus grands défis sans
investissements majeurs. "
PTx présentera l'ensemble de son portefeuille de solutions au stand 20C14
(https://digital.agritechnica.com/newfront/exhibitor/ptx) dont :
- vConnect | Drive (https://www.precisionplanting.com/products/vconnect-drive) :
Semis de précision, contrôle de débit et gestion individuelle des rangs.
- MiraSense : (https://www.precisionplanting.com/products/mirasense) Détecte
avec précision les graines de toutes tailles, même dans des conditions
poussiéreuses.
- RowPilot : Binage précis entre les rangs minimisant les dommages aux cultures.
Disponible en 2026.
- TrueTracker (https://ww2.agriculture.trimble.com/product/truetracker-implement
-steering-system/) : Système de direction active des outils qui maintient les
outils portés ou trainés sur la même ligne de guidage reproductible que le
tracteur.
- WM-FieldDrain
(https://ww2.agriculture.trimble.com/product/wm-drain-farm-drainage-solution/)
: Contrôle automatique de la hauteur pour les projets de drainage complexes.
Disponible début 2026.
- Panorama (https://www.precisionplanting.com/products/panorama) : application
compagnon du 20|20 offrant des analyses agronomiques et un suivi à distance.
- NAV-860 : Contrôleur de guidage avec grande précision, positionnement
répétable et guidage pour plus de 10 000 modèles de véhicules.
- SymphonyVision (https://www.precisionplanting.com/products/symphonyvision) :
Pulvérisation ciblée réduisant les intrants chimiques en s'adaptant à la
densité des mauvaises herbes.
- FarmENGAGE (https://www.ptxag.com/en/farmengage/) : Plateforme de gestion des
opérations unifiant flottes et travaux.
Contact:
Rémy Roche
mailto:rroche@yucatan.fr
+331 53 63 27 20
Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/181378/6154936
OTS: PTx
