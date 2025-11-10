PTx - Precision Planting et PTx Trimble, présentent des solutions pour chaque saison à Agritechnica 2025

Hanovre, Allemagne (ots) - Les visiteurs du stand PTx lors du salon Agritechnica

de cette année découvriront des options de rétrofit et de personnalisation

conçues pour maximiser l'efficacité et la rentabilité. De la plantation à la

récolte et à chaque étape intermédiaire, PTx(TM), Precision Planting® et PTx

Trimble(TM), présenteront des innovations adaptées à chaque étape du cycle

agricole.



" Agritechnica est une scène idéale pour permettre aux agriculteurs de toute

l'Europe de découvrir comment nos technologies peuvent étendre les capacités de

leurs équipements existants, " a déclaré Brian Sorbe , Président de PTx. " Notre

objectif est d'aider les agriculteurs à relever leurs plus grands défis sans

investissements majeurs. "





