    PTx Marken Precision Planting und PTx Trimble präsentieren auf der Agritechnica 2025 Lösungen für jede Jahreszeit

    Salzkotten (ots) - Da sich immer mehr Landwirte dafür entscheiden, ihre
    bestehenden Geräte mit Präzisions-Upgrades nachzurüsten, werden die Besucher des
    http://www.PTxag.com -Standes auf der diesjährigen Agritechnica Retrofit- und
    Anpassungsoptionen für maximale Effizienz und Rentabilität entdecken.
    PTx(TM)-Marken Precision Planting® und PTx Trimble(TM) präsentieren innovative
    Lösungen für alle Jahreszeiten - von der Planung bis zur Ernte und allem, was
    dazwischen liegt.

    "Die Agritechnica ist eine ideale Bühne für Landwirte aus ganz Europa, die
    erfahren wollen, wie unsere Technologien die Fähigkeiten bestehender Geräte
    erweitern können", sagt Brian Sorbe, President, PTx. "Unser Ziel ist es,
    Landwirten dabei zu helfen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern,
    ohne groß in neue Ausrüstung investieren zu müssen."

    Entdecken Sie die neuesten Updates von und Veranstaltungen mit PTx auf der
    Agritechnica hier (https://events.ptxag.com/agritechnica/de/index.html) .

    Am Stand C14, Halle 20,
    (https://digital.agritechnica.com/newfront/exhibitor/ptx) wird das gesamte
    PTx-Produktportfolio zu sehen sein, einschließlich neuer Produkte und bekannter
    Upgrades wie:

    - vConnect | Drive (https://www.precisionplanting.com/products/vconnect-drive) :
    Upgrade zu vDrive (https://www.precisionplanting.com/products/planters/vdrive)
    -Elektroantrieb und vSet- (https://www.precisionplanting.com.de/produkte/vset)
    Säherzen für branchenführende Vereinzelungsgenauigkeit, Mengenregelung und
    individuelle Reihensteuerung - alles über ein ISOBUS-Display.
    - MiraSense (https://www.precisionplanting.com/products/mirasense) :
    Saatrohrsensor, der eine leistungsstarke LED-Lichtquelle verwendet.
    - RowPilot: Präzise Kontrolle von Unkraut zwischen den Reihen mithilfe von
    KI-gestützten Kameras und Leitsystemen. Verfügbar ab 2026.
    - TrueTracker (https://ww2.agriculture.trimble.com/product/truetracker-implement
    -steering-system/) : Aktives Gerätelenksystem der nächsten Generation.
    Verfügbar Mitte 2026.
    - WM-FieldDrain
    (https://ww2.agriculture.trimble.com/product/wm-drain-farm-drainage-solution/)
    : Automatisierte Höhenregelung für komplexe Entwässerungsprojekte über die
    Feldanwendung Precision-IQ(TM). Verfügbar Anfang 2026.
    - Panorama (https://www.precisionplanting.com/products/panorama) : Begleit-App
    für 20|20 Displays mit zahlreichen neuen Funktionen.
    - NAV-860: Kostengünstiger Empfänger mit maximaler Betriebszeit, hoher
    Genauigkeit, wiederholbarer Positionierung und Führung für über 10.000
    Fahrzeugplattformen. Komplettsystem erhältlich im Bundle in 2026.
    - SymphonyVision Vision-Based Spraying
    (https://www.precisionplanting.com/products/symphonyvision) : Kameragesteuerte
    Punktsprühtechnologie, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert.
    Unterstützt Green-on-Brown, Green-on-Green sowie Baumwolle. Die Ergänzung um
    weitere Kulturpflanzen ist Anfang 2026 geplant.
    - FarmENGAGE (https://www.ptxag.com/en/farmengage/) : U mfassende
    Betriebsmanagement-Plattform, die Flotten und Feldarbeit markenübergreifend
    vereinheitlicht. Viele neue Funktionen wurden kürzlich veröffentlicht.

    Pressekontakt:

    mailto:ptx@hbi.de,
    +49 89 99388725

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181378/6154939
    OTS: PTx


