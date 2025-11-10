PTx Marken Precision Planting und PTx Trimble präsentieren auf der Agritechnica 2025 Lösungen für jede Jahreszeit

Salzkotten (ots) - Da sich immer mehr Landwirte dafür entscheiden, ihre

bestehenden Geräte mit Präzisions-Upgrades nachzurüsten, werden die Besucher des

http://www.PTxag.com -Standes auf der diesjährigen Agritechnica Retrofit- und

Anpassungsoptionen für maximale Effizienz und Rentabilität entdecken.

PTx(TM)-Marken Precision Planting® und PTx Trimble(TM) präsentieren innovative

Lösungen für alle Jahreszeiten - von der Planung bis zur Ernte und allem, was

dazwischen liegt.



"Die Agritechnica ist eine ideale Bühne für Landwirte aus ganz Europa, die

erfahren wollen, wie unsere Technologien die Fähigkeiten bestehender Geräte

erweitern können", sagt Brian Sorbe, President, PTx. "Unser Ziel ist es,

Landwirten dabei zu helfen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern,

ohne groß in neue Ausrüstung investieren zu müssen."





