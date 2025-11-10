PTx Marken Precision Planting und PTx Trimble präsentieren auf der Agritechnica 2025 Lösungen für jede Jahreszeit
Salzkotten (ots) - Da sich immer mehr Landwirte dafür entscheiden, ihre
bestehenden Geräte mit Präzisions-Upgrades nachzurüsten, werden die Besucher des
http://www.PTxag.com -Standes auf der diesjährigen Agritechnica Retrofit- und
Anpassungsoptionen für maximale Effizienz und Rentabilität entdecken.
PTx(TM)-Marken Precision Planting® und PTx Trimble(TM) präsentieren innovative
Lösungen für alle Jahreszeiten - von der Planung bis zur Ernte und allem, was
dazwischen liegt.
"Die Agritechnica ist eine ideale Bühne für Landwirte aus ganz Europa, die
erfahren wollen, wie unsere Technologien die Fähigkeiten bestehender Geräte
erweitern können", sagt Brian Sorbe, President, PTx. "Unser Ziel ist es,
Landwirten dabei zu helfen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern,
ohne groß in neue Ausrüstung investieren zu müssen."
bestehenden Geräte mit Präzisions-Upgrades nachzurüsten, werden die Besucher des
http://www.PTxag.com -Standes auf der diesjährigen Agritechnica Retrofit- und
Anpassungsoptionen für maximale Effizienz und Rentabilität entdecken.
PTx(TM)-Marken Precision Planting® und PTx Trimble(TM) präsentieren innovative
Lösungen für alle Jahreszeiten - von der Planung bis zur Ernte und allem, was
dazwischen liegt.
"Die Agritechnica ist eine ideale Bühne für Landwirte aus ganz Europa, die
erfahren wollen, wie unsere Technologien die Fähigkeiten bestehender Geräte
erweitern können", sagt Brian Sorbe, President, PTx. "Unser Ziel ist es,
Landwirten dabei zu helfen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern,
ohne groß in neue Ausrüstung investieren zu müssen."
Anzeige
Präsentiert von
Entdecken Sie die neuesten Updates von und Veranstaltungen mit PTx auf der
Agritechnica hier (https://events.ptxag.com/agritechnica/de/index.html) .
Am Stand C14, Halle 20,
(https://digital.agritechnica.com/newfront/exhibitor/ptx) wird das gesamte
PTx-Produktportfolio zu sehen sein, einschließlich neuer Produkte und bekannter
Upgrades wie:
- vConnect | Drive (https://www.precisionplanting.com/products/vconnect-drive) :
Upgrade zu vDrive (https://www.precisionplanting.com/products/planters/vdrive)
-Elektroantrieb und vSet- (https://www.precisionplanting.com.de/produkte/vset)
Säherzen für branchenführende Vereinzelungsgenauigkeit, Mengenregelung und
individuelle Reihensteuerung - alles über ein ISOBUS-Display.
- MiraSense (https://www.precisionplanting.com/products/mirasense) :
Saatrohrsensor, der eine leistungsstarke LED-Lichtquelle verwendet.
- RowPilot: Präzise Kontrolle von Unkraut zwischen den Reihen mithilfe von
KI-gestützten Kameras und Leitsystemen. Verfügbar ab 2026.
- TrueTracker (https://ww2.agriculture.trimble.com/product/truetracker-implement
-steering-system/) : Aktives Gerätelenksystem der nächsten Generation.
Verfügbar Mitte 2026.
- WM-FieldDrain
(https://ww2.agriculture.trimble.com/product/wm-drain-farm-drainage-solution/)
: Automatisierte Höhenregelung für komplexe Entwässerungsprojekte über die
Feldanwendung Precision-IQ(TM). Verfügbar Anfang 2026.
- Panorama (https://www.precisionplanting.com/products/panorama) : Begleit-App
für 20|20 Displays mit zahlreichen neuen Funktionen.
- NAV-860: Kostengünstiger Empfänger mit maximaler Betriebszeit, hoher
Genauigkeit, wiederholbarer Positionierung und Führung für über 10.000
Fahrzeugplattformen. Komplettsystem erhältlich im Bundle in 2026.
- SymphonyVision Vision-Based Spraying
(https://www.precisionplanting.com/products/symphonyvision) : Kameragesteuerte
Punktsprühtechnologie, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert.
Unterstützt Green-on-Brown, Green-on-Green sowie Baumwolle. Die Ergänzung um
weitere Kulturpflanzen ist Anfang 2026 geplant.
- FarmENGAGE (https://www.ptxag.com/en/farmengage/) : U mfassende
Betriebsmanagement-Plattform, die Flotten und Feldarbeit markenübergreifend
vereinheitlicht. Viele neue Funktionen wurden kürzlich veröffentlicht.
Pressekontakt:
mailto:ptx@hbi.de,
+49 89 99388725
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181378/6154939
OTS: PTx
Agritechnica hier (https://events.ptxag.com/agritechnica/de/index.html) .
Am Stand C14, Halle 20,
(https://digital.agritechnica.com/newfront/exhibitor/ptx) wird das gesamte
PTx-Produktportfolio zu sehen sein, einschließlich neuer Produkte und bekannter
Upgrades wie:
- vConnect | Drive (https://www.precisionplanting.com/products/vconnect-drive) :
Upgrade zu vDrive (https://www.precisionplanting.com/products/planters/vdrive)
-Elektroantrieb und vSet- (https://www.precisionplanting.com.de/produkte/vset)
Säherzen für branchenführende Vereinzelungsgenauigkeit, Mengenregelung und
individuelle Reihensteuerung - alles über ein ISOBUS-Display.
- MiraSense (https://www.precisionplanting.com/products/mirasense) :
Saatrohrsensor, der eine leistungsstarke LED-Lichtquelle verwendet.
- RowPilot: Präzise Kontrolle von Unkraut zwischen den Reihen mithilfe von
KI-gestützten Kameras und Leitsystemen. Verfügbar ab 2026.
- TrueTracker (https://ww2.agriculture.trimble.com/product/truetracker-implement
-steering-system/) : Aktives Gerätelenksystem der nächsten Generation.
Verfügbar Mitte 2026.
- WM-FieldDrain
(https://ww2.agriculture.trimble.com/product/wm-drain-farm-drainage-solution/)
: Automatisierte Höhenregelung für komplexe Entwässerungsprojekte über die
Feldanwendung Precision-IQ(TM). Verfügbar Anfang 2026.
- Panorama (https://www.precisionplanting.com/products/panorama) : Begleit-App
für 20|20 Displays mit zahlreichen neuen Funktionen.
- NAV-860: Kostengünstiger Empfänger mit maximaler Betriebszeit, hoher
Genauigkeit, wiederholbarer Positionierung und Führung für über 10.000
Fahrzeugplattformen. Komplettsystem erhältlich im Bundle in 2026.
- SymphonyVision Vision-Based Spraying
(https://www.precisionplanting.com/products/symphonyvision) : Kameragesteuerte
Punktsprühtechnologie, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert.
Unterstützt Green-on-Brown, Green-on-Green sowie Baumwolle. Die Ergänzung um
weitere Kulturpflanzen ist Anfang 2026 geplant.
- FarmENGAGE (https://www.ptxag.com/en/farmengage/) : U mfassende
Betriebsmanagement-Plattform, die Flotten und Feldarbeit markenübergreifend
vereinheitlicht. Viele neue Funktionen wurden kürzlich veröffentlicht.
Pressekontakt:
mailto:ptx@hbi.de,
+49 89 99388725
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181378/6154939
OTS: PTx
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte