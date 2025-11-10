Precision Planting y PTx Trimble presentan soluciones para cada temporada en Agritechnica 2025
Salzkotten, Germany (ots) - A la vez que los agricultores optan cada vez más por
actualizar su maquinaria con mejoras de precisión, en esta edición de
Agritechnica, los visitantes del stand de PTx descubrirán nuevas opciones de
modernización y personalización de última generación diseñadas para maximizar la
eficiencia y la rentabilidad. Desde la siembra hasta la cosecha, así como para
el resto de las fases del proceso, las marcas PTx Precision Planting® y PTx
Trimble(TM) presentarán soluciones innovadoras para cada temporada.
"Agritechnica es un escenario ideal para que los agricultores de toda Europa
experimenten cómo nuestras tecnologías pueden ampliar las prestaciones de su
maquinaria", afirma Brian Sorbe, PTx President . "Nuestro objetivo es ayudar a
los agricultores a afrontar sus retos más difíciles sin tener que realizar
grandes inversiones en equipamiento nuevo".
El stand 20C14 (https://digital.agritechnica.com/newfront/exhibitor/ptx)
albergará toda la gama de productos de PTx, incluyendo las novedades y mejoras
ya conocidas como:
- vConnect | Drive (https://www.precisionplanting.com/products/vconnect-drive) .
- MiraSense (https://www.precisionplanting.com/products/mirasense) .
- RowPilot . Disponible a mediados de 2026..
- TrueTracker (https://ww2.agriculture.trimble.com/product/truetracker-implement
-steering-system/) . Disponible a mediados de 2026.
- WM-FieldDrain
(https://ww2.agriculture.trimble.com/product/wm-drain-farm-drainage-solution/)
. Disponible a mediados de 2026.
- Panorama . (https://www.precisionplanting.com/products/panorama)
- NAV-860 . El sistema completo estará disponible en un paquete en 2026.
- Pulverización basada en SymphonyVision
(https://www.precisionplanting.com/products/symphonyvision) .
- FarmENGAGE (https://www.ptxag.com/en/farmengage/) .
Visita a nuestro equipo en el stand de PTx, pabellón 20, stand C14, el domingo 9
de noviembre, de 8:15 a 9:00 de la mañana, durante la feria Agritechnica en
Hannover (Alemania)
Contacto:
Ebru Özalan
Account Director, HBI Communications
mailto:PTx@hbi.de
+498999388725
Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/181378/6154940
OTS: PTx
