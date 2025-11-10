Precision Planting y PTx Trimble presentan soluciones para cada temporada en Agritechnica 2025

Salzkotten, Germany (ots) - A la vez que los agricultores optan cada vez más por

actualizar su maquinaria con mejoras de precisión, en esta edición de

Agritechnica, los visitantes del stand de PTx descubrirán nuevas opciones de

modernización y personalización de última generación diseñadas para maximizar la

eficiencia y la rentabilidad. Desde la siembra hasta la cosecha, así como para

el resto de las fases del proceso, las marcas PTx Precision Planting® y PTx

Trimble(TM) presentarán soluciones innovadoras para cada temporada.



"Agritechnica es un escenario ideal para que los agricultores de toda Europa

experimenten cómo nuestras tecnologías pueden ampliar las prestaciones de su

maquinaria", afirma Brian Sorbe, PTx President . "Nuestro objetivo es ayudar a

los agricultores a afrontar sus retos más difíciles sin tener que realizar

grandes inversiones en equipamiento nuevo".





