    GOLDMAN SACHS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen am Freitag an die Quartalszahlen an. Die Papiere bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:06 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 20,59EUR auf Tradegate (10. November 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Ajay Patel
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 200
    Kursziel alt: 196
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m


