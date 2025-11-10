GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 41,00 auf 39,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator arbeitete am Freitag etwas höhere Zinskosten in sein Bewertungsmodell für den Wohnimmobilienkonzern ein. Die Papiere bleiben aber auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 25,16EUR auf Tradegate (10. November 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39,30

Kursziel alt: 41,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,30 € , was eine Steigerung von +56,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer