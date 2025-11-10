GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 41,00 auf 39,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator arbeitete am Freitag etwas höhere Zinskosten in sein Bewertungsmodell für den Wohnimmobilienkonzern ein. Die Papiere bleiben aber auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 25,16EUR auf Tradegate (10. November 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.
