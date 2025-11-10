Deutschland bleibt weltweit führend beim Engagement in der internationalen Normung - doch der globale Wettbewerb verschärft sich
Berlin (ots) - DIN veröffentlicht Internationales Normungsbarometer: China
verdoppelt Anteil an Normungssekretariaten - Deutschland muss in digitalen
Zukunftsfeldern aufholen
Deutschland hält in der internationalen Normung weiterhin die Poleposition: Mit
17,1 % aller ISO-Sekretariate führt die Bundesrepublik das weltweite Ranking an.
Das zeigt das Internationale Normungsbarometer 2025 von DIN.
Doch der Wettbewerb um Standards verschärft sich: China hat den Anteil, der
durch die nationale Normungsbehörde SAC geführten ISO-Sekretariate seit 2016
nahezu verdoppelt und nutzt Normung zunehmend als strategisches Instrument im
globalen Technologiewettlauf. Deutschland muss seine Stärke nun gezielt in
Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie, Medizin und
Gesundheitswesen und beim Digitalen Produktpass einbringen.
"Wer internationale Standards setzt, prägt Märkte und sichert
Technologieführerschaft. Deutschland hat seine Normungsführerschaft behauptet -
und das, obwohl unser Anteil am Welthandel gesunken ist. Doch Normung wird
weltweit zum geopolitischen Instrument. Wir müssen aus dieser Entwicklung lernen
und unsere Stärken gezielt in Zukunftsfelder übertragen", sagt Christoph
Winterhalter, Vorstandsvorsitzender von DIN.
Stark in Industrie und Nachhaltigkeit - Nachholbedarf bei Digitalisierung
Das Internationale Barometer zeigt: Deutschland dominiert in seinen
industriellen Kernbranchen. In der internationalen Normung (ISO) führt es in den
Feldern Umwelt, Maschinenbau, Querschnittsthemen und Spezialtechnologien -
jeweils auf Platz 1 weltweit. Auf europäischer Ebene (CEN) hält DIN 28,7 % aller
Sekretariate und ist damit klarer Europameister. Besonders stark ist Deutschland
in den Bereichen Gesundheit und Arbeitssicherheit, Maschinenbau und bei
chemischen Erzeugnissen.
In digitalen Themenfeldern wächst der Druck: Die USA führen mit 31,3 % der
ISO-Sekretariate im IT-Bereich, gefolgt von Großbritannien. Auch China ist
inzwischen in die Top 10 vorgestoßen und positioniert sich immer stärker
beispielsweise in Künstlicher Intelligenz, 6G und Cloud Computing. Südkorea
treibt die Standardisierung des Metaverse, Japan das Thema Sprachverarbeitung.
Deutschland ist im IT-Bereich mit 4,2 % nach wie vor deutlich im Hintertreffen,
zeigt aber wachsende Dynamik etwa bei Quantentechnologie und beim Digitalen
Produktpass.
China setzt auf Steuerung - Europa auf Kooperation
Während Deutschland und Europa traditionell auf Kooperation zwischen Staat,
Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft setzen, verfolgen andere Länder
China setzt auf Steuerung - Europa auf Kooperation
Während Deutschland und Europa traditionell auf Kooperation zwischen Staat,
Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft setzen, verfolgen andere Länder
Normung gezielt als staatliches Steuerungsinstrument. China treibt eine stark
