Deutschland bleibt weltweit führend beim Engagement in der internationalen Normung - doch der globale Wettbewerb verschärft sich

Berlin (ots) - DIN veröffentlicht Internationales Normungsbarometer: China

verdoppelt Anteil an Normungssekretariaten - Deutschland muss in digitalen

Zukunftsfeldern aufholen



Deutschland hält in der internationalen Normung weiterhin die Poleposition: Mit

17,1 % aller ISO-Sekretariate führt die Bundesrepublik das weltweite Ranking an.

Das zeigt das Internationale Normungsbarometer 2025 von DIN.





Doch der Wettbewerb um Standards verschärft sich: China hat den Anteil, derdurch die nationale Normungsbehörde SAC geführten ISO-Sekretariate seit 2016nahezu verdoppelt und nutzt Normung zunehmend als strategisches Instrument imglobalen Technologiewettlauf. Deutschland muss seine Stärke nun gezielt inZukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie, Medizin undGesundheitswesen und beim Digitalen Produktpass einbringen."Wer internationale Standards setzt, prägt Märkte und sichertTechnologieführerschaft. Deutschland hat seine Normungsführerschaft behauptet -und das, obwohl unser Anteil am Welthandel gesunken ist. Doch Normung wirdweltweit zum geopolitischen Instrument. Wir müssen aus dieser Entwicklung lernenund unsere Stärken gezielt in Zukunftsfelder übertragen", sagt ChristophWinterhalter, Vorstandsvorsitzender von DIN.Stark in Industrie und Nachhaltigkeit - Nachholbedarf bei DigitalisierungDas Internationale Barometer zeigt: Deutschland dominiert in seinenindustriellen Kernbranchen. In der internationalen Normung (ISO) führt es in denFeldern Umwelt, Maschinenbau, Querschnittsthemen und Spezialtechnologien -jeweils auf Platz 1 weltweit. Auf europäischer Ebene (CEN) hält DIN 28,7 % allerSekretariate und ist damit klarer Europameister. Besonders stark ist Deutschlandin den Bereichen Gesundheit und Arbeitssicherheit, Maschinenbau und beichemischen Erzeugnissen.In digitalen Themenfeldern wächst der Druck: Die USA führen mit 31,3 % derISO-Sekretariate im IT-Bereich, gefolgt von Großbritannien. Auch China istinzwischen in die Top 10 vorgestoßen und positioniert sich immer stärkerbeispielsweise in Künstlicher Intelligenz, 6G und Cloud Computing. Südkoreatreibt die Standardisierung des Metaverse, Japan das Thema Sprachverarbeitung.Deutschland ist im IT-Bereich mit 4,2 % nach wie vor deutlich im Hintertreffen,zeigt aber wachsende Dynamik etwa bei Quantentechnologie und beim DigitalenProduktpass.China setzt auf Steuerung - Europa auf KooperationWährend Deutschland und Europa traditionell auf Kooperation zwischen Staat,Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft setzen, verfolgen andere LänderNormung gezielt als staatliches Steuerungsinstrument. China treibt eine stark