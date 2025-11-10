    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland bleibt weltweit führend beim Engagement in der internationalen Normung - doch der globale Wettbewerb verschärft sich

    Berlin (ots) - DIN veröffentlicht Internationales Normungsbarometer: China
    verdoppelt Anteil an Normungssekretariaten - Deutschland muss in digitalen
    Zukunftsfeldern aufholen

    Deutschland hält in der internationalen Normung weiterhin die Poleposition: Mit
    17,1 % aller ISO-Sekretariate führt die Bundesrepublik das weltweite Ranking an.
    Das zeigt das Internationale Normungsbarometer 2025 von DIN.

    Doch der Wettbewerb um Standards verschärft sich: China hat den Anteil, der
    durch die nationale Normungsbehörde SAC geführten ISO-Sekretariate seit 2016
    nahezu verdoppelt und nutzt Normung zunehmend als strategisches Instrument im
    globalen Technologiewettlauf. Deutschland muss seine Stärke nun gezielt in
    Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie, Medizin und
    Gesundheitswesen und beim Digitalen Produktpass einbringen.

    "Wer internationale Standards setzt, prägt Märkte und sichert
    Technologieführerschaft. Deutschland hat seine Normungsführerschaft behauptet -
    und das, obwohl unser Anteil am Welthandel gesunken ist. Doch Normung wird
    weltweit zum geopolitischen Instrument. Wir müssen aus dieser Entwicklung lernen
    und unsere Stärken gezielt in Zukunftsfelder übertragen", sagt Christoph
    Winterhalter, Vorstandsvorsitzender von DIN.

    Stark in Industrie und Nachhaltigkeit - Nachholbedarf bei Digitalisierung

    Das Internationale Barometer zeigt: Deutschland dominiert in seinen
    industriellen Kernbranchen. In der internationalen Normung (ISO) führt es in den
    Feldern Umwelt, Maschinenbau, Querschnittsthemen und Spezialtechnologien -
    jeweils auf Platz 1 weltweit. Auf europäischer Ebene (CEN) hält DIN 28,7 % aller
    Sekretariate und ist damit klarer Europameister. Besonders stark ist Deutschland
    in den Bereichen Gesundheit und Arbeitssicherheit, Maschinenbau und bei
    chemischen Erzeugnissen.

    In digitalen Themenfeldern wächst der Druck: Die USA führen mit 31,3 % der
    ISO-Sekretariate im IT-Bereich, gefolgt von Großbritannien. Auch China ist
    inzwischen in die Top 10 vorgestoßen und positioniert sich immer stärker
    beispielsweise in Künstlicher Intelligenz, 6G und Cloud Computing. Südkorea
    treibt die Standardisierung des Metaverse, Japan das Thema Sprachverarbeitung.
    Deutschland ist im IT-Bereich mit 4,2 % nach wie vor deutlich im Hintertreffen,
    zeigt aber wachsende Dynamik etwa bei Quantentechnologie und beim Digitalen
    Produktpass.

    China setzt auf Steuerung - Europa auf Kooperation

    Während Deutschland und Europa traditionell auf Kooperation zwischen Staat,
    Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft setzen, verfolgen andere Länder
    Normung gezielt als staatliches Steuerungsinstrument. China treibt eine stark
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Deutschland bleibt weltweit führend beim Engagement in der internationalen Normung - doch der globale Wettbewerb verschärft sich DIN veröffentlicht Internationales Normungsbarometer: China verdoppelt Anteil an Normungssekretariaten - Deutschland muss in digitalen Zukunftsfeldern aufholen Deutschland hält in der internationalen Normung weiterhin die Poleposition: Mit 17,1 % …