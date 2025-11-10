    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe mit Ergebnissen und Cashflow positiv überrascht und den Ausblick für Umsatz und Marge in Richtung unteres beziehungsweise oberes Ende der Zielspannen präzisiert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die Kostensenkungsbemühungen zeigten Wirkung. Der Cashflow-Ausblick sei zudem weit besser als von ihm erwartet. Die Zahlen bestätigten die deutliche Unterbewertung der Aktie./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,60 % und einem Kurs von 41,14EUR auf Tradegate (10. November 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: Aumovio
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe mit Ergebnissen und Cashflow positiv überrascht und den Ausblick für Umsatz und Marge in Richtung unteres beziehungsweise oberes Ende der …