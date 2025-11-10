DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern an die jüngsten Quartalszahlen, den Verkauf der Lacksparte und das 1,5 Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm angepasst, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 43,39EUR auf Tradegate (10. November 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



