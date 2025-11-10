Milliardär Stanley Druckenmiller investiert 93.100.000 Dollar in zwei Aktien

Druckenmiller hat jetzt seinen Fokus auf den Gesundheitssektor verlagert und die Beteiligung an Eli Lilly auf 100.675 Aktien erhöht, mit einem Wert von rund 78,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025.

Die aktuellen 13F-Meldungen zeigen, dass Druckenmillers Duquesne Family Office bereits im dritten Quartal 2024 alle Nvidia-Aktien verkauft und bis Mitte 2025 seine gesamte Palantir-Position vollständig abgebaut hat.

Eli Lilly führt im Bereich der GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion und Behandlung von Diabetes, mit Produkten wie Mounjaro.

Zudem erwarb Druckenmiller 549.295 Aktien von Viking Therapeutics im Wert von etwa 14,6 Millionen US-Dollar.

Viking Therapeutics ist ein klinisch orientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für metabolische und endokrine Erkrankungen spezialisiert hat.

Dieser Schritt spiegelt einen Strategiewechsel: weg vom KI-Hype und hin zur Biotech-Branche. Druckenmiller, ein legendärer Investor mit einer Historie gewagter Wetten, verwaltet ein Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar.

Und dass er mit seiner Einschätzung goldrichtig lag, zeigt der Durchschnittspreis, zu dem er beide Aktien erworben hat: Eli Lily erwarb er zu einem durchschnittlichen Preis von 779 US-Dollar je Aktie. Für Viking Therapeutics legte er im Schnitt rund 26,60 US-Dollar pro Aktie auf den Tisch.

Gemessen an den aktuellen Notierungen der Aktien, hat er mit Eli Lily bis jetzt eine Rendite von gut 18 Prozent erzielen können. Mit Vikings liegt er mit gut 38 Prozent im Plus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

