    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nach Verkauf von Nvidia

    1173 Aufrufe 1173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliardär Stanley Druckenmiller investiert 93.100.000 Dollar in zwei Aktien

    US-Milliardär Stanley Druckenmiller investiert Millionen von Dollar in zwei Aktien, nachdem er sich von Nvidia und Palantir getrennt hat.

    Für Sie zusammengefasst
    • Druckenmiller verkauft Nvidia und Palantir komplett.
    • Fokus jetzt auf Eli Lilly und Viking Therapeutics.
    • Strategiewechsel: weg von KI, hin zu Biotech-Investments.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Nach Verkauf von Nvidia - Milliardär Stanley Druckenmiller investiert 93.100.000 Dollar in zwei Aktien
    Foto: DALL*E

    Die aktuellen 13F-Meldungen zeigen, dass Druckenmillers Duquesne Family Office bereits im dritten Quartal 2024 alle Nvidia-Aktien verkauft und bis Mitte 2025 seine gesamte Palantir-Position vollständig abgebaut hat.

    Druckenmiller hat jetzt seinen Fokus auf den Gesundheitssektor verlagert und die Beteiligung an Eli Lilly auf 100.675 Aktien erhöht, mit einem Wert von rund 78,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    211,16€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 10,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    177,49€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 10,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eli Lilly führt im Bereich der GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion und Behandlung von Diabetes, mit Produkten wie Mounjaro.

    Eli Lilly

    +5,22 %
    +6,86 %
    +8,17 %
    +46,82 %
    +10,86 %
    +150,63 %
    +526,12 %
    +1.073,88 %
    +5.556,08 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560

    Zudem erwarb Druckenmiller 549.295 Aktien von Viking Therapeutics im Wert von etwa 14,6 Millionen US-Dollar.

    Viking Therapeutics ist ein klinisch orientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für metabolische und endokrine Erkrankungen spezialisiert hat.

    Viking Therapeutics

    +0,90 %
    -2,25 %
    +7,12 %
    -4,52 %
    -45,10 %
    +774,31 %
    +514,15 %
    +652,39 %
    +314,06 %
    ISIN:US92686J1060WKN:A12GD6

    Dieser Schritt spiegelt einen Strategiewechsel: weg vom KI-Hype und hin zur Biotech-Branche. Druckenmiller, ein legendärer Investor mit einer Historie gewagter Wetten, verwaltet ein Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar.

    Und dass er mit seiner Einschätzung goldrichtig lag, zeigt der Durchschnittspreis, zu dem er beide Aktien erworben hat: Eli Lily erwarb er zu einem durchschnittlichen Preis von 779 US-Dollar je Aktie. Für Viking Therapeutics legte er im Schnitt rund 26,60 US-Dollar pro Aktie auf den Tisch.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Gemessen an den aktuellen Notierungen der Aktien, hat er mit Eli Lily bis jetzt eine Rendite von gut 18 Prozent erzielen können. Mit Vikings liegt er mit gut 38 Prozent im Plus.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 176,48$, was einem Rückgang von -9,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Verkauf von Nvidia Milliardär Stanley Druckenmiller investiert 93.100.000 Dollar in zwei Aktien US-Milliardär Stanley Druckenmiller investiert Millionen von Dollar in zwei Aktien, nachdem er sich von Nvidia und Palantir getrennt hat.