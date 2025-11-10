    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer
    BARCLAYS stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 175 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Natürlich gebe es hinsichtlich möglicher KI-Konkurrenz mittelfristig einige Fragen bei Informationsdienstleistern, schrieb Nick Dempsey am Freitagabend. Für das gebotene Wachstum und die Widerstandskraft seien die Papiere der Niederländer allerdings zu günstig./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 96,50EUR auf Tradegate (10. November 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Nick Dempsey
    Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 135
    Kursziel alt: 175
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
