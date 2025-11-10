Strategische US-Unterstützung kritischer Rohstoffe rückt Millennial Potash (MLP) in den Fokus

Während geopolitische Spannungen und gestörte Lieferketten die weltweite Versorgung mit Energie‑, und Agrarrohstoffen zunehmend belasten, richten westliche Staaten ihren Fokus verstärkt auf sogenannte „Critical Minerals“ - strategisch unverzichtbare Rohstoffe, die für Ernährungssicherheit, industrielle Produktion und Energiewende gleichermaßen wichtig sind.

Eine aktuelle Analyse der Financial Post unterstreicht diesen Paradigmenwechsel: Rohstoffe wie Kupfer, Uran, Kohle und Potash (Kaliumchlorid) gelten inzwischen als Eckpfeiler wirtschaftlicher Stabilität und geopolitischer Unabhängigkeit. Besonders Potash - der Hauptbestandteil mineralischer Düngemittel - gewinnt rasant an strategischer Bedeutung. Ohne Kaliumchlorid keine ertragreiche Landwirtschaft und damit keine gesicherte Nahrungsmittelversorgung. Doch über 80% der globalen Produktion stammen derzeit aus nur drei Ländern: Kanada, Russland und Belarus.

Genau hier setzt Millennial Potash (TSX‑V: MLP | ISIN: CA60041F1018 | WKN: A3DXEK | FWB: X0D) an und könnte bereits in Kürze für viel Aufsehen sorgen. Nach einer starken Kursrally hat die Aktie zuletzt eine gesunde Konsolidierung durchlaufen, was aufmerksamen Anlegern jetzt eine attraktive Einstiegschance eröffnen könnte. Mit dem Banio-Projekt in Gabun entwickelt das Unternehmen eines der wenigen neuen Potash-Vorkommen außerhalb der traditionellen Förderländer und das in einem Land mit politischer Stabilität, wachsender Infrastruktur und wachsendem geopolitischem Interesse.

US‑DFC‑Investition als geopolitisches Vertrauensvotum

Im Sommer 2025 wurde bekannt, dass die U.S. International Development Finance Corporation (DFC) eine Entwicklungsförderung von bis zu 3 Millionen US-Dollar für das Banio Potash Project in Gabun bereitstellt. Diese Beteiligung ist weit mehr als nur finanzielle Unterstützung sie ist ein politisches Vertrauenssignal.

Die DFC investiert ausschließlich in Projekte, die westliche Lieferketten stärken und nachhaltige, transparente Wertschöpfung fördern. Dass Millennial Potash Teil dieses Förderprogramms wurde, zeigt deutlich:

Washington betrachtet das Banio-Projekt als strategischen Baustein seiner langfristigen Rohstoff- und Ernährungssicherheitsstrategie.

Für Investoren ist das entscheidend, denn politische Rückendeckung durch US-Institutionen bedeutet geringeres Projektrisiko, mehr internationale Sichtbarkeit und bessere Finanzierungsperspektiven.

Banio-Projekt: Qualität, Lage & ein unterschätztes Ausmaß

Was viele nicht wissen: Die bisherige Ressourcenschätzung basiert auf nur etwa 5% der gesamten Projektfläche. Bereits jetzt wurden über 1,8 Milliarden Tonnen KCl-haltiges Gestein nachgewiesen - eine beeindruckende Basis, die zukünftige Explorationsphasen deutlich vergrößern könnten.

Ein Bohrloch durchteufte kürzlich eine Kalischicht mit bis zu 123 Metern Mächtigkeit, was die außergewöhnliche Lagerstättengröße zusätzlich unterstreicht. Und: Im Gegensatz zu vielen anderen Potash-Projekten ist Banio für die kostengünstige Lösungslaugung ausgelegt - einer Fördermethode, die schnell skalierbar und umweltverträglicher ist als herkömmlicher Untertagebau.

Potash auf dem Weg zum „Critical Mineral“

Parallel dazu prüft die US-Regierung, Potash offiziell in die Liste der „Critical Minerals“ aufzunehmen. Eine Entscheidung, die weitreichende Folgen hätte. Eine solche Einstufung würde nicht nur den Zugang zu Fördermitteln erleichtern, sondern auch das Interesse institutioneller Investoren und strategischer Abnehmer aus der Agrar- und Chemieindustrie erheblich verstärken.

Für Millennial Potash wäre das ein gewaltiger Rückenwind: Das Unternehmen ist aktuell einer der wenigen Entwickler außerhalb geopolitisch riskanter Regionen mit einer großen, politisch abgesicherten Lagerstätte und hervorragender Infrastruktur.

Bewertung: Noch Micro-Cap, aber nicht mehr lange?

Trotz der beeindruckenden Projektkennzahlen liegt die aktuelle Bewertung von Millennial Potash (MLP) bei rund 300 Mio. CAD – für ein Projekt mit einem berechneten NPV von über 1 Milliarde USD und außergewöhnlich niedrigen Produktionskosten ein attraktives Niveau.

Die Aktie hat zwar bereits eine beachtliche Rally hingelegt, konsolidiert aktuell aber auf hohem Niveau, was für langfristig orientierte Investoren eine interessante Einstiegsgelegenheit darstellen könnte.

Die Veröffentlichung der neuen Ressourcenschätzung Mitte November 2025 gilt als potenzieller Kurstreiber. Sollte sie die Erwartungen übertreffen oder sogar neue potenzielle Abbauzonen definieren, dürfte das eine Neubewertung durch institutionelle Investoren und Analysten zur Folge haben.

Frühzeitig positioniert in einem strategischen Zukunftsmarkt?

Die geopolitische Aufwertung von Düngemitteln, die offizielle Unterstützung durch US-Institutionen und die außergewöhnlich starke Projektbasis machen MLP zu einem der spannendsten Small-Caps im Rohstoffsektor.

Wer auf kritische Minerale, Ernährungssicherheit und zukunftsfähige Agrarwirtschaft setzt, kommt an MLP kaum vorbei. Die Kombination aus geologischer Stärke, geopolitischer Rückendeckung und günstigem Bewertungsniveau schafft ein Setup, das im Rohstoffsektor nur selten zu finden ist.

Millennial Potash Corp

Symbol: MLP

ISIN: CA60041F1018

WKN: A3DXEK

OTCQB: MLPNF

Frankfurt: X0D

Weitere Informationen finden Sie unter https://MillennialPotash.com

Über Millennial Potash:

Millennial Potash Corp. ist ein kanadisches Rohstoffexplorations‑ und ‑entwicklungsunternehmen mit dem klaren Ziel, im globalen Kalidüngemittelmarkt eine führende Rolle einzunehmen. Das Flaggschiffprojekt ist das Banio Potash Project in Gabun (Westafrika), eine großflächige Lagerstätte mit sehr niedrigem Kostenprofil („low‑cost“) und direkter Küstenlage, die eine besonders günstige Exportlogistik ermöglicht. Projektentwicklung, Bohrprogramme und Infrastrukturaufbau („solution mining“, Hafenanbindung, Energieversorgung) sind fokussiert auf effiziente Skalierung und minimale Umweltbelastung. Das Managementteam kann auf einen nachgewiesenen Track Record bei der erfolgreichen Entwicklung und Veräußerung von Bergbauprojekten zurückgreifen – was Millennial Potash klar von einem klassischen Junior‑Explorer unterscheidet. Mit seinem Engagement für kritische Rohstoffe, starken politischen Partnern und hoher Insideraktivität ist das Unternehmen bestmöglich positioniert, um in einem strukturell unterversorgten Markt signifikanten Wert zu schaffen.

Disclaimer:

Es handelt sich hierbei um keine Anlageberatung. Sämtliche Informationen sind lediglich unverbindlich und allgemeiner Natur und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Handel mit Finanzprodukten (z.B. Wertpapiere) ist nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden. Sie sollten nur handeln, wenn Sie eventuell eintretende Verluste auch tragen können. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Die Publikationen des Erstellers (MMP Munich MiningPartners GmbH) stellen lediglich Informationen dar und sind kein Angebot, Werbung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Der Ersteller schließt jede Haftung aus. Sollten Sie die Informationen des Erstellers dafür nutzen, eigenständig zu handeln, so tragen Sie selbst die Verantwortung.

Laut §34b WpHG möchten wir Sie darüber informieren, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der MMP Munich MiningPartners GmbH Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Der Ersteller behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen dem hier vorgestellten Unternehmen und der MMP Munich MiningPartners GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die MMP Munich MiningPartners GmbH über das hier vorgestellte Unternehmen berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Webseiten, Medien oder Firmen ebenfalls über die von uns vorgestellten Unternehmen berichten. Daher kann es in einigen Fällen zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Diese Publikation ist Bestandteil einer Marketing-Kampagne für das hier vorgestellte Unternehmen und richtet sich ausschließlich an erfahrene, risikobereite und spekulativ orientierte Anleger. Die hier veröffentlichte Publikation darf unter keinen Umständen als unabhängige Anlageempfehlung, Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen können. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine unabhängige Finanzanalyse, sondern um eine werbliche Publikation. Leser, die aufgrund der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen, handeln immer vollständig auf eigene Gefahr.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Vervielfältigung, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.

Kontakt eMail-Adresse: rohstoffmarkt (at) posteo.de

Ersteller: MMP Munich MiningPartners GmbH, Hauptstr. 82, D-98593 Floh-Seligenthal, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter der HRB 514883.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche Aussagen beziehen sich auf unsere zukünftige Geschäftsentwicklung, geplante Ereignisse oder erwartete Ergebnisse und können Informationen zu unserer finanziellen Lage, Geschäftsstrategie, Wachstumsplänen, Budgets, operativen Abläufen, erwarteten Bohrergebnissen sowie zu weiteren Plänen und Zielen enthalten.

Häufig sind zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie „plant“, „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „prognostiziert“, „schätzt“, „Ziel“, „Aussichten“, „könnte“, „sollte“, „würde“, „wird“ oder ähnliche Formulierungen erkennbar. Aussagen dieser Art spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements wider und beruhen auf historischen Trends, derzeitigen Rahmenbedingungen sowie erwarteten zukünftigen Entwicklungen, die nach Ansicht des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen erscheinen.

Solche Aussagen sind jedoch naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Auch wenn wir bemüht sind, alle wesentlichen Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, können weitere unbekannte oder derzeit als unwesentlich erachtete Faktoren ebenfalls zu Abweichungen führen.

Es besteht daher keine Gewähr, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Anleger sollten sich nicht ausschließlich auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung; eine Aktualisierung oder Überarbeitung erfolgt nur, soweit dies nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht erforderlich ist.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Millennial Potash Corp. Millennial Potash +2,86 % Aktie 5 Aufrufe heute newzealaender gestern 14:52

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.