    Goldgräber-Stimmung

    Gold-Boom beflügelt Barrick: Höhere Dividende, mehr Buybacks und Rekord-Cashflow

    Der kanadische Bergbaugigant hat nach einem Quartal mit starken Goldpreisen und sprudelnden Einnahmen sowohl seine Dividende als auch sein Aktienrückkaufprogramm deutlich aufgestockt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Barrick erhöht Dividende um 25% auf 12,5 Cent.
    • Neues Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen US-Dollar.
    • Rekord-Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar erzielt.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Goldgräber-Stimmung - Gold-Boom beflügelt Barrick: Höhere Dividende, mehr Buybacks und Rekord-Cashflow
    Foto: Nathan Denette - The Canadian Press

    Konkret hebt Barrick Mining die reguläre Quartalsdividende um 25 Prozent auf 12,5 US-Cent je Aktie an. Zusätzlich erhalten Anteilseigner einen Performance-Bonus von weiteren 5 Cent. Parallel dazu hat der Vorstand ein neues Rückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar genehmigt – zusätzlich zu den bereits in diesem Jahr zurückgekauften Aktien im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar.

    Grund für die Großzügigkeit ist der Rekord-Cashflow: Im dritten Quartal generierte Barrick 1,5 Milliarden US-Dollar an freiem Mittelzufluss – ein Allzeithoch. Möglich wurde das durch den Höhenflug des Goldpreises, der im Quartalsdurchschnitt bei 3.575 US-Dollar pro Unze lag – über 43 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Der realisierte Verkaufspreis von Barrick kletterte auf 3.457 US-Dollar je Unze.

    Die Barrick-Aktie reagiert am Montag prompt und steigt im vorbörslichen US-Handel um 4,5 Prozent.

    Allerdings ging Barricks Goldproduktion leicht zurück – von 943.000 auf 829.000 Unzen. Auch die Produktionskosten stiegen: Die "All-in Sustaining Costs" lagen bei 1.538 US-Dollar je Unze (Vorjahr: 1.507 US-Dollar). Trotz der geringeren Ausbeute übertraf Barrick mit einem bereinigten Gewinn von 58 Cent je Aktie knapp die Analystenerwartungen.

    Überschattet wurde das Quartal von geopolitischen Spannungen: In Mali dauern die Auseinandersetzungen mit der Militärregierung an. Nach Exportverboten und Festnahmen musste Barrick im Januar die Produktion dort aussetzen.

    Interim-CEO Mark Hill betonte die Fokussierung auf operative Exzellenz: "Wir richten unser Augenmerk auf bessere Ergebnisse und nachhaltige Wertschöpfung – insbesondere bei unseren Top-Assets in Nevada und der Dominikanischen Republik." 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Julian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
