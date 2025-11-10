Gold-Boom beflügelt Barrick: Höhere Dividende, mehr Buybacks und Rekord-Cashflow

Konkret hebt Barrick Mining die reguläre Quartalsdividende um 25 Prozent auf 12,5 US-Cent je Aktie an. Zusätzlich erhalten Anteilseigner einen Performance-Bonus von weiteren 5 Cent. Parallel dazu hat der Vorstand ein neues Rückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar genehmigt – zusätzlich zu den bereits in diesem Jahr zurückgekauften Aktien im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar.

Grund für die Großzügigkeit ist der Rekord-Cashflow: Im dritten Quartal generierte Barrick 1,5 Milliarden US-Dollar an freiem Mittelzufluss – ein Allzeithoch. Möglich wurde das durch den Höhenflug des Goldpreises, der im Quartalsdurchschnitt bei 3.575 US-Dollar pro Unze lag – über 43 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Der realisierte Verkaufspreis von Barrick kletterte auf 3.457 US-Dollar je Unze.