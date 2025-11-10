Börsen Update
Börsen Update Europa - 10.11. - FTSE Athex 20 stark +3,53 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.975,64 PKT und steigt um +0,89 %.
Top-Werte: Commerzbank +5,45 %, Daimler Truck Holding +3,67 %, Siemens Energy +3,20 %
Flop-Werte: Symrise -1,54 %, adidas -1,32 %, Beiersdorf -0,56 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.205,30 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,61 %, KRONES +2,62 %, PUMA +2,60 %
Flop-Werte: Delivery Hero -5,88 %, Hugo Boss -2,37 %, TAG Immobilien -1,67 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.508,28 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +7,28 %, AIXTRON +3,61 %, SILTRONIC AG +3,14 %
Flop-Werte: Evotec -3,24 %, 1&1 -1,15 %, Nordex -0,66 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.659,19 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +4,86 %, Siemens Energy +3,20 %, UniCredit +2,36 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,04 %, adidas -1,32 %, Iberdrola -1,21 %
Der ATX steht aktuell (13:59:49) bei 4.839,33 PKT und steigt um +1,63 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +4,49 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,41 %, STRABAG +2,99 %
Flop-Werte: Lenzing -7,06 %, Verbund Akt.(A) -2,02 %, Immofinanz -1,46 %
Der SMI bewegt sich bei 12.428,81 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Roche Holding +2,44 %, Partners Group Holding +1,59 %, Holcim +1,41 %
Flop-Werte: Swisscom -1,76 %, Swiss Life Holding -1,21 %, Zurich Insurance Group -1,11 %
Der CAC 40 steht bei 8.047,49 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: Societe Generale +3,26 %, Accor +2,96 %, Capgemini +2,31 %
Flop-Werte: DANONE -1,19 %, ENGIE -0,68 %, Eurofins Scientific -0,65 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.764,32 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,45 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,17 %, SKF (B) +1,13 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,56 %, Essity Registered (B) -1,41 %, Telia Company -1,35 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 4.980,00 PKT und gewinnt bisher +3,53 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,65 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,67 %, Public Power +1,58 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,41 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,40 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,26 %
