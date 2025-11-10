    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Besonders beachtet!

    517 Aufrufe 517 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero Aktie sackt ab - 10.11.2025

    Am 10.11.2025 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um -5,88 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Besonders beachtet! - Delivery Hero Aktie sackt ab - 10.11.2025
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025

    Die Delivery Hero Aktie ist bisher um -5,88 % auf 17,098 gefallen. Das sind -1,068  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.381,86€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.157,26€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Delivery Hero insgesamt ein Minus von -29,61 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -18,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Delivery Hero auf -32,95 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,18 %
    1 Monat -26,96 %
    3 Monate -29,61 %
    1 Jahr -51,18 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,10 Mrd.EUR € wert.

    Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    -6,07 %
    -17,82 %
    -25,88 %
    -29,35 %
    -52,51 %
    -47,59 %
    -82,38 %
    -40,68 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Delivery Hero Aktie sackt ab - 10.11.2025 Am 10.11.2025 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um -5,88 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.