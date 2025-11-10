Delivery Hero Aktie sackt ab - 10.11.2025

Die Delivery Hero Aktie ist bisher um -5,88 % auf 17,098€ gefallen. Das sind -1,068 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Delivery Hero insgesamt ein Minus von -29,61 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -18,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Delivery Hero auf -32,95 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,18 % 1 Monat -26,96 % 3 Monate -29,61 % 1 Jahr -51,18 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,10 Mrd.EUR € wert.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.