Millennial Potash begrüsst die offizielle Aufnahme von Potash in die Liste der kritischen Mineralien für 2025, während parallel sogar die Financial Times über das Engagement der US-amerikanischen DFC beim Banio-Potasch-Projekt von Millennial in Gabun beri

10. November 2025, Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) – (- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... -) („MLP”, „Millennial” oder das „Unternehmen”) begrüßt die jüngste Ankündigung, dass Kali offiziell in die Liste der kritischen Mineralien für 2025 aufgenommen ist, die am 6. November 2025 vom U.S. Geological Survey veröffentlicht wurde. Diese Aufnahme in die offizielle Liste erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die U.S. International Development Finance Corporation („DFC“) 3 Millionen US-Dollar für die Projektentwicklung des Banio-Kaliprojekts von Millennial in Gabun bereitstellt und damit dessen strategische Rolle für die potenzielle Stärkung der Ernährungssicherheit und der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette in den USA und Westafrika anerkennt.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Die offizielle Anerkennung von Kaliumkarbonat als kritisches Mineral durch die US-Regierung ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Branche. Für Millennial unterstreicht dies die einzigartige Position von Banio als potenzielle neue, kostengünstige Bezugsquelle für Kaliumkarbonat für den US-Agrarsektor und darüber hinaus. Mit der Finanzierung durch die US-amerikanische DFC, der starken Unterstützung durch die gabunische Regierung und der direkten Versandroute unseres Projekts zu US-Häfen ist Banio strategisch auf die Prioritäten der USA in Bezug auf Ernährungssicherheit und Lieferketten ausgerichtet. Darüber hinaus könnte Banio die erste afrikanische Kalimine werden, die den afrikanischen Kontinent, der derzeit sein gesamtes Kaliumchlorid importiert, mit Kaliumchlorid versorgt. Es ist großartig, dass die Financial Times (Nov.7, 2025) über die Rolle der DFC bei Bergbauprojekten in Afrika berichtet, einschließlich ihrer Projektentwicklungsfinanzierung für Millennial Potash. Der Zeitpunkt der Entscheidung, Kaliumkarbonat in die Liste der kritischen Mineralien aufzunehmen, ist wichtig, da wir uns darauf vorbereiten, unsere überarbeitete Mineralressourcenschätzung in den kommenden Wochen abzuschließen.