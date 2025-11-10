Novogenia beliefert führenden Gesundheitskonzern in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)

Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Einführung eines KI-gestützten Precision Nutrition Systems, das genetische Daten, Blutbiomarker und Ernährungswissenschaft miteinander verbindet, um eine hochpersonalisierte Gesundheitsoptimierung zu ermöglichen.

München, den 10.11.2025 (IRW-Press/10.11.2025) - Die Novogenia GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Darwin AG, wird im Rahmen der von M42 (VAE), 10X Health (USA) und REVIV Global (UK) angekündigten Partnerschaft maßgeblich zur Umsetzung der neuen Initiative 10XREVIV in Abu Dhabi beitragen.

Die Novogenia GmbH wird dabei sowohl die genetischen Analysen als auch die Produktion der personalisierten Mikronährstoffformulierungen exklusiv übernehmen. Damit stellt die österreichische Tochtergesellschaft der Darwin AG ihre Kompetenz in der molekulargenetischen Diagnostik und in der Entwicklung individualisierter Nahrungsergänzungsmittel erneut unter Beweis.

"Die Errichtung dieser High-End-Klinik ist für mich der erste Schritt in Richtung eines modernen, datengetriebenen Gesundheitssystems für die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich hoffe sehr, dass aus dieser Partnerschaft langfristig ein Modell entsteht, das über Abu Dhabi hinauswächst – und dass wir in Zukunft die gesamte Region mit einem solchen System versorgen dürfen" analysiert Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Darwin AG.

Ein Meilenstein für präzisionsmedizinische Innovation

M42 mit Hauptsitz in Abu Dhabi ist eines der führenden Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen der Region. Das Unternehmen entstand aus dem Zusammenschluss von G42 Healthcare und Mubadala Health – zwei Organisationen mit engen Verbindungen zur Regierung von Abu Dhabi – und vereint modernste Genomik-, KI- und Datenplattformen.

M42 treibt gemeinsam mit dem Department of Health – Abu Dhabi zahlreiche Initiativen zur Entwicklung personalisierter Medizin und datenbasierter Gesundheitslösungen voran.

Auch globale Technologiepartner wie Microsoft investieren massiv in den Ausbau der KI-Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit einem Investitionsvolumen von 15,2 Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren stärkt Microsoft die Partnerschaft mit der G42-Gruppe – dem strategischen Umfeld, aus dem M42 hervorgegangen ist. Diese Dynamik unterstreicht die wachsende Bedeutung Abu Dhabis als globales Zentrum für KI-gestützte Gesundheitsinnovationen.