DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die chinesischen Kosmetikimporte seien im September und Oktober zusammengenommen um 6,1 Prozent gesunken, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Importdaten aus Frankreich lägen noch nicht vor. Doch die Signale vor dem chinesischen "Single's Day" am 11. November seien nicht ermutigend./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET



