IONOS Group: Patrik Heider jetzt offiziell als CFO berufen!
Ein Wechsel in der Finanzspitze der IONOS Group SE steht bevor: Patrik Heider übernimmt das Ruder als CFO. Heider bringt reichlich Erfahrung mit, während Britta Schmidt das Unternehmen nach erfolgreichem Börsengang verlässt.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Patrik Heider wird zum 15. November 2025 zum Chief Financial Officer (CFO) der IONOS Group SE ernannt.
- Heider folgt auf Britta Schmidt, die das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlässt.
- Heider war zuvor CEO der NFON AG und hatte Führungspositionen bei Thinkproject, riskmethods und Nemetschek SE inne.
- Britta Schmidt war seit 2021 CFO und hat maßgeblich zum Börsengang der IONOS Group im Februar 2023 beigetragen.
- Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender, lobt Heider als erfahrenen Finanzexperten und bedankt sich bei Schmidt für ihre Zusammenarbeit.
- Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, betont die Bedeutung von Schmidts Beitrag zum Unternehmenswachstum und dem Börsengang.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei IONOS Group ist am 11.11.2025.
Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,65 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,20EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.233,03PKT (+0,68 %).
+2,09 %
-6,04 %
-15,04 %
-30,27 %
+20,50 %
+39,86 %
