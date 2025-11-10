    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das iPhone habe sich in China sehr gut verkauft, was ausschließlich auf die 17-er Reihe zurückzuführen sei und vor allem mit der Preisgestaltung zusammenhänge, schrieb Edison Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die iPhone-Verkäufe dort sollten jedoch bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. So dürften die hohen, vom Online-Händler Tmall (Alibaba) gewährten Rabatte wahrscheinlich bald aufgebraucht sein./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M.


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 233,1EUR auf Tradegate (10. November 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edison Lee
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 246,99
    Kursziel alt: 246,99
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


