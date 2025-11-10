Koenig & Bauer: Ein Hidden Champion

Mit einem KGV von 12 ist die Aktie klar unterbewertet. Mehr als 50% der Papiere sind im Familienbesitz. Der Kurschart signalisiert eine Bodenbildung. Aktuell kostet der Titel 11,50 Euro, das Mehrjahreshoch – vor der Corona-Krise – bei 78,50 Euro. Beim im soeben vorgelegten Zwischenbericht für die ersten neun Monate zeigt sich Koenig & Bauer mit stark verbesserter Profitabilität einen deutlichen Schritt in Richtung operativer Trendwende. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September bei deutlich mehr als 1 Milliarde Umsatz und liegt damit weiterhin auf einem historisch hohen Niveau. Stephan Kimmich, Vorstandsvorsitzender der Koenig & Bauer kommentiert: “Die Q3-Zahlen sprechen eine klare Sprache. Wir haben einen deutlichen Schritt der operativen Trendwende gemacht. Angesicht des makroökonomischen Umfelds und der gestiegenen handels- und geopolitischen Unsicherheiten bestätigen wir den Entwicklungskurs für das Gesamtjahr 2025“.

Koenig & Bauer profitiert 2025 vom Marktwachstum in Indien und VAE. Der Vorstand ist für die Zukunft positiv gestimmt. Für 2025 wird ein leichtes Umsatzwachstum auf 1,3 Milliarden erwartet und eine Steigerung des operativen Gewinns, das in einer Range von 35 bis 50 Millionen. Für 2026 soll die Bilanz sich weiter verbessern. In den Zeiten des Internets hat es die Druckbranche nicht einfach. Koenig & Bauer konzentrieren sich auf den Spezialdruck. Der Weltmarktführer Heidelberger Druckmaschinen hat sich beim aktuellen Kurs von 1,90 Euro aus dem Feld der penny stocks befreit. Koenig & Bauer ist ein Hidden Champion. Beispielsweise drucken die Würzburger Banknoten. Koenig & Bauer ist unterbewertet.