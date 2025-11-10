Naoo AG: Starke Basis für Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die naoo AG in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz auf 4,30 Mio. CHF (HJ 2024: 0,42 Mio. CHF) sprunghaft gesteigert und auch beim Rohergebnis sehr deutlich auf 1,62 Mio. CHF (HJ 2024: 0,07 Mio. CHF) zugelegt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich die Rohergebnismarge auf 38,0 Prozent (HJ 2024: 17,0 Prozent) mehr als verdoppelt. Das EBITDA jedoch sei durch außerordentliche Aufwendungen für weiteres Wachstum und Integrationskosten für die Kingfluencers-Transaktion auf -1,22 Mio. CHF (HJ 2024: -0,52 Mio. CHF) gesunken. Darüber hinaus zeige das erste Halbjahr signifikante strategische Fortschritte im Hinblick auf die Erweiterung des Geschäftsmodells und die Stärkung der Marktposition. Mit der Integration von Kingfluencers und dem Ausbau der KI-Infrastruktur habe die Gruppe eine starke Basis für nachhaltiges profitables Wachstum geschaffen, um den dynamischen Wachstumskurs künftig fortzusetzen. Durch geplante neue Features, Produkte und Innovationen sowie die avisierte Expansion solle es laut GBC gelingen, das Wachstumstempo auf hohem Niveau zu halten. Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung, des vielversprechenden Ausblicks und der derzeit noch moderat negativen Ergebnisentwicklung bestätige das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und EBITDA-Prognosen. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel auf Währungsbasis CHF, was 28,44 Euro (zuvor: 28,48 Euro) entspricht und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2025, 14:25 Uhr)



Die naoo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,67 % und einem Kurs von 6,70EUR auf Düsseldorf (10. November 2025, 13:56 Uhr) gehandelt.