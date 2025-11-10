Alzchem Group AG: Schlussmeldung gemäß EU-Verordnung 596/2014
Alzchem Group AG hat erfolgreich ihr Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Zwischen dem 3. und 6. November 2025 wurden 8.845 Aktien erworben. Insgesamt wurden 82.450 Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgte über XETRA zu einem Durchschnittspreis von 146,8237 EUR. Das Rückkaufvolumen beträgt 1.298.656,02 EUR, womit das Programm abgeschlossen ist.
- Alzchem Group AG hat im Zeitraum vom 3. bis 6. November 2025 insgesamt 8.845 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben.
- Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt nun 82.450 Stück.
- Der Rückkauf erfolgte über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse (XETRA).
- Der gewichtete Durchschnittskurs der zurückgekauften Aktien beträgt 146,8237 EUR.
- Das gesamte Volumen des Rückkaufs beläuft sich auf 1.298.656,02 EUR.
- Mit dem Rückkauf vom 6. November 2025 ist das Budget für das Aktienrückkaufprogramm erschöpft und das Programm somit abgeschlossen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Alzchem Group ist am 27.02.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 145,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,42 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.093,11PKT (+1,47 %).
