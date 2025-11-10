Northern Data - Aktie schießt in die Höhe +34,62 % - 10.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Northern Data Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +34,62 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Northern Data Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,330€, mit einem Plus von +34,62 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Northern Data bietet spezialisierte Hochleistungsrechenzentren für Blockchain und KI, mit globaler Präsenz und energieeffizienten Lösungen. Hauptkonkurrenten sind AWS, Azure und Google Cloud. Ihr USP liegt in maßgeschneiderten, energieeffizienten Lösungen.

Der heutige Anstieg bei Northern Data konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -44,34 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Northern Data Aktie damit um -12,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,61 %. Im Jahr 2025 gab es für Northern Data bisher ein Minus von -71,00 %.

Northern Data Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,17 % 1 Monat -24,61 % 3 Monate -44,34 % 1 Jahr -54,58 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Northern Data Aktie, die durch die Übernahme durch Rumble beeinflusst wird. Der Übernahmepreis von 10,65 € wird als unzureichend kritisiert. Die Transaktion könnte jedoch bis zu 80 Millionen USD frische Liquidität bringen, was die Kostenstruktur entlasten könnte. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Transparenz und der langfristigen Strategie, während einige Nutzer das Potenzial im KI-Sektor positiv bewerten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Northern Data eingestellt.

Es gibt 64 Mio. Northern Data Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

Der US-Videodienst Rumble übernimmt den Frankfurter Cloud- und Rechenzentrumsbetreiber Northern Data. Der Kaufpreis: rund 663 Millionen Euro. Doch für die Aktionäre ist die Übernahme ein Dämpfer.

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Übernahmeangebot Northern Data schließt Business Combination Agreement mit Rumble ab 10.11.2025 / 06:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung …

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Key word(s): Tender Offer/Tender Offer Northern Data Enters into a Business Combination Agreement with Rumble 10-Nov-2025 / 06:37 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation …

