    MP Materials: Aktie könnte Korken aus der Flasche lassen!

    Die Aktie von MP Materials könnte laut der Deutschen Bank zu den großen Gewinnern der Bestrebungen der Trump-Regierung gehören, die Lieferketten für kritische Mineralien zurück in die USA zu holen.

    • MP Materials: Deutsche Bank stuft Aktie auf Kaufen hoch.
    • Kursziel steigt von 68 auf 71 US-Dollar, 21% Potenzial.
    • US-Regierung unterstützt, sichert Mindestpreis von 110 USD.
    Foto: Rick Bowmer - dpa

    Die Bank stuft die Aktie des Seltenen-Erden-Produzenten von Halten auf Kaufen hoch. Analystin Corinne Blanchard erhöhte zugleich das Kursziel von 68 auf 71 US-Dollar. Das entspricht einem Upside-Potenzial von 21 Prozent.

    Die MP-Materials-Aktie ist in diesem Jahr bereits um gut 276 Prozent gestiegen. Denn rund um den Handelkonflikt zwischen den USA und China wurde das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) zum größten Anteilseigner des Unternehmens, was der Aktie starken Rückenwind verlieh.

    "Wir sehen in MP Materials derzeit eine attraktive Einstiegsgelegenheit für Investoren, die langfristig am Thema kritische Mineralien und Seltene Erden partizipieren wollen", schreibt Analystin Blanchard. "MP ist der einzige vollständig integrierte Anbieter von Seltenen Erden in der westlichen Welt – und wird zudem von der US-Regierung unterstützt."

    Sie lobte insbesondere die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Regierung helfe dabei, einen Mindestpreis von 110 US-Dollar pro Kilogramm abzusichern. Am Donnerstagabend veröffentlichte MP Details zur Vereinbarung mit der US-Regierung und zu den Preisabsicherungsmechanismen. Laut Blanchard seien diese Effekte bisher nicht in den Konsensschätzungen der Analysten berücksichtigt.

    "Wir haben diese Annahmen in unser Modell integriert", erklärte sie weiter. "Nach Gesprächen mit dem Management gehen wir davon aus, dass selbst bestehende Lagerbestände vom Preisboden von 110 US-Dollar je Kilogramm profitieren werden, sobald sie verkauft werden."

    Darüber hinaus hob Blanchard die starke operative Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren hervor – vom Wiederanlauf der Mine bis zur Magnetproduktion. Sie bleibe "zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Wachstumsperspektiven von MP Materials".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die MP Materials Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,51 % und einem Kurs von 53,60EUR auf Tradegate (10. November 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.


