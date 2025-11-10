Evotec Aktie weiter abwärts - 10.11.2025

Die Evotec Aktie notiert aktuell bei 5,2120€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,66 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1980 € entspricht. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,11 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,66 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Evotec Verluste von -20,94 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um -22,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -33,68 % verloren.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,72 % 1 Monat -19,10 % 3 Monate -20,94 % 1 Jahr -30,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die besorgniserregende Kursentwicklung der Evotec Aktie, die als manipuliert wahrgenommen wird. Nutzer vermuten Insiderkäufe und analysieren die technische Bedeutung der 5-Euro-Marke. Zudem wird die strategische Ausrichtung des neuen CEOs thematisiert, der möglicherweise eine Übernahme oder einen Verkauf plant. Der Sandoz-Deal wird als Faktor für die aktuelle Schwäche der Aktie und die Unsicherheiten im Markt betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 925,79 Mio. € wert.

Die Evotec-Aktie steht nach einem heftigen Rückschlag erneut unter Beobachtung. Kann sich der Biotech-Wert bei 5 EUR stabilisieren?

