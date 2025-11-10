CVS Health - Aktie im Spotlight - 10.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die CVS Health Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,82 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute bei der CVS Health Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CVS Health ist ein führendes US-Gesundheitsunternehmen, das Apotheken, Versicherungen und Kliniken bietet. Es konkurriert mit Walgreens und UnitedHealth und hebt sich durch integrierte Dienstleistungen ab.

Obwohl die CVS Health Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,45 %.

Allein seit letzter Woche ist die CVS Health Aktie damit um -0,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Im Jahr 2025 gab es für CVS Health bisher ein Plus von +56,96 %.

CVS Health Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,31 % 1 Monat +1,12 % 3 Monate +20,45 % 1 Jahr +30,06 %

Informationen zur CVS Health Aktie

Es gibt 1 Mrd. CVS Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,28 Mrd. € wert.

CVS Health Aktie jetzt kaufen?

Ob die CVS Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CVS Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.