monday.com Aktie mit Kurseinbruch - 10.11.2025

Die monday.com Aktie notiert aktuell bei 130,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -20,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -33,35 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,83 %, geht es heute bei der monday.com Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

monday.com revolutioniert die Teamarbeit mit einer flexiblen Plattform, die sich nahtlos in bestehende Systeme integriert und durch intuitive Bedienung überzeugt.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die monday.com Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -23,46 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in monday.com eine negative Entwicklung von -27,16 % erlebt.

monday.com Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,93 % 1 Monat +2,54 % 3 Monate -23,46 % 1 Jahr -46,74 %

Informationen zur monday.com Aktie

Es gibt 48 Mio. monday.com Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,35 Mrd. € wert.

monday.com (NASDAQ: MNDY) today reported financial results for its third quarter ended September 30, 2025. Management Commentary: “This quarter’s results reflect the strength of our execution and the continued success of our strategy to move …

monday.com Aktie jetzt kaufen?

Ob die monday.com Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur monday.com Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.