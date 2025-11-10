Barrick Gold Drittes Quartal mit Rekord-Cashflow und Gewinnsprung

Barrick Mining (NYSE: GOLD / WKN A417GQ) hat für das dritte Quartal 2025 neue Bestmarken bei Cashflow und Ergebnis vorgelegt! Der kanadische Goldproduzent profitierte dabei von einem Mix aus steigender Goldproduktion, sinkenden Kosten und robusten Rohstoffpreisen. Der operative Cashflow legte gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 2,4 Mrd. USD zu, der freie Cashflow sprang um 274 % auf 1,5 Mrd. USD. Der Nettogewinn belief sich auf 1,3 Mrd. USD (0,76 USD je Aktie), der bereinigte Gewinn stieg um 23 % auf den Rekordwert von 529 Mio. USD (0,58 USD je Aktie) und der Quartalsumsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 23 % auf 4,1 Mrd. USD.

Im Berichtszeitraum produzierte Barrick Mining dem Bericht zufolge 829.000 Unzen Gold, ein Plus von 4 % gegenüber dem zweiten Quartal. Die Kupferproduktion lag mit 55.000 Tonnen im Plan. Wichtig für die Profitabilität: Die All-in Sustaining Costs (AISC) für Gold sanken um 9 % auf 1.538 USD je Unze. Damit verbesserte sich die Kostenposition, während der Goldpreis auf hohem Niveau blieb – ein Zusammenspiel, das die deutliche Ausweitung des Cashflows erklärt.

