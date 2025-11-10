elf Beauty Aktie startet durch - 10.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die elf Beauty Aktie. Mit einer Performance von +3,51 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die elf Beauty Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,00€, mit einem Plus von +3,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

elf Beauty ist ein führender Anbieter von erschwinglichen Kosmetikprodukten, bekannt für seine tierversuchsfreien und veganen Angebote. Die Marke konkurriert mit großen Namen wie Maybelline und L'Oréal, wobei sie sich durch ihre digitale Präsenz und innovative Produktentwicklung auszeichnet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von elf Beauty in den letzten drei Monaten Verluste von -25,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die elf Beauty Aktie damit um -39,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -48,63 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von elf Beauty einen Rückgang von -45,98 %.

elf Beauty Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -39,12 % 1 Monat -48,63 % 3 Monate -25,42 % 1 Jahr -42,72 %

Informationen zur elf Beauty Aktie

Es gibt 57 Mio. elf Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,75 Mrd. € wert.

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), the bold disruptor with a kind heart, continues to expand its e.l.f.iverse with its official launch at ULTA Beauty in Mexico, marking the next step of its partnership with the retailer. Beginning today, November 10, 2025, …

elf Beauty Aktie jetzt kaufen?

Ob die elf Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur elf Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.