    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTyson Foods (A) AktievorwärtsNachrichten zu Tyson Foods (A)

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tyson Foods (A) - Aktie steigt rasant +4,27 % - 10.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Tyson Foods (A) Aktie bisher um +4,27 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tyson Foods (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Tyson Foods (A) - Aktie steigt rasant +4,27 % - 10.11.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Tyson Foods ist ein führender Anbieter von proteinbasierten Lebensmitteln, spezialisiert auf Geflügel, Rind- und Schweinefleisch. Als einer der größten Fleischproduzenten weltweit, insbesondere in den USA, konkurriert es mit JBS, Cargill und Smithfield Foods. Das Unternehmen hebt sich durch nachhaltige Produktionsmethoden und innovative Technologien ab.

    Tyson Foods (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Tyson Foods (A) Aktie. Sie steigt um +4,27 % auf 47,48. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.300,00€
    Basispreis
    4,53
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.350,00€
    Basispreis
    4,55
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tyson Foods (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -5,72 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Tyson Foods (A) Aktie damit um +2,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,38 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,98 % geändert.

    Tyson Foods (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,81 %
    1 Monat +3,05 %
    3 Monate -5,72 %
    1 Jahr -17,73 %

    Informationen zur Tyson Foods (A) Aktie

    Es gibt 286 Mio. Tyson Foods (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,14 Mrd.EUR € wert.

    Tyson Foods Reports Fourth Quarter And Fiscal 2025 Results


    Achieves Year-Over-Year Growth in Sales, Adjusted Operating Income and Adjusted EPSSPRINGDALE, Ark., Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), one of the world’s largest food companies and a recognized leader in protein with …

    Tyson Foods (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tyson Foods (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tyson Foods (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tyson Foods (A)

    +1,01 %
    +2,85 %
    +1,30 %
    -6,69 %
    -17,86 %
    -28,64 %
    -10,25 %
    +8,62 %
    +322,91 %
    ISIN:US9024941034WKN:870625



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tyson Foods (A) - Aktie steigt rasant +4,27 % - 10.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Tyson Foods (A) Aktie bisher um +4,27 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tyson Foods (A) Aktie.