Tyson Foods (A) - Aktie steigt rasant +4,27 % - 10.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Tyson Foods (A) Aktie. Sie steigt um +4,27 % auf 47,48€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Tyson Foods ist ein führender Anbieter von proteinbasierten Lebensmitteln, spezialisiert auf Geflügel, Rind- und Schweinefleisch. Als einer der größten Fleischproduzenten weltweit, insbesondere in den USA, konkurriert es mit JBS, Cargill und Smithfield Foods. Das Unternehmen hebt sich durch nachhaltige Produktionsmethoden und innovative Technologien ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tyson Foods (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -5,72 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Tyson Foods (A) Aktie damit um +2,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,38 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,98 % geändert.

Tyson Foods (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,81 % 1 Monat +3,05 % 3 Monate -5,72 % 1 Jahr -17,73 %

Informationen zur Tyson Foods (A) Aktie

Es gibt 286 Mio. Tyson Foods (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,14 Mrd.EUR € wert.

Achieves Year-Over-Year Growth in Sales, Adjusted Operating Income and Adjusted EPSSPRINGDALE, Ark., Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), one of the world’s largest food companies and a recognized leader in protein with …

Tyson Foods (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tyson Foods (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tyson Foods (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.