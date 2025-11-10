United-Internet-Tochter Ionos bekommt einen neuen Finanzchef
- Ionos hat neuen Finanzchef: Patrik Heider.
- Heider wird ab 15. November Vorstandsmitglied.
- Nach Übergangsphase ab 2026 Finanzvorstand.
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos bekommt mit Patrik Heider einen neuen Finanzchef. Heider werde zum 15. November Vorstandsmitglied von Ionos und übernehme nach einer Übergangsphase zum 1. Januar 2026 die Rolle als Finanzvorstand, teilte die Tochter von United Internet am Montag mit.
Heider übernimmt den Posten von Britta Schmidt, die das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlasse.
Zuletzt war Heider Unternehmenschef des Telekom-Anbieters Nfon. Zuvor war er unter anderem Vorstandssprecher beim Software-Unternehmen Nemetschek ./err/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 94,50 auf Tradegate (10. November 2025, 14:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -6,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,04 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +47,51 %/+61,23 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aehm, und was war jetzt die Frage?
https://www.dzbank-wertpapiere.de/Magazin/idee_der_woche/united-internet-konglomerat-mit-attraktiven-beteiligungen-news42f62febf25b4a6c86c2c352b694946e234f3dd9
https://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=6676295