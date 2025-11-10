    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet
    United-Internet-Tochter Ionos bekommt einen neuen Finanzchef

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos hat neuen Finanzchef: Patrik Heider.
    • Heider wird ab 15. November Vorstandsmitglied.
    • Nach Übergangsphase ab 2026 Finanzvorstand.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos bekommt mit Patrik Heider einen neuen Finanzchef. Heider werde zum 15. November Vorstandsmitglied von Ionos und übernehme nach einer Übergangsphase zum 1. Januar 2026 die Rolle als Finanzvorstand, teilte die Tochter von United Internet am Montag mit.

    Heider übernimmt den Posten von Britta Schmidt, die das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlasse.

    Zuletzt war Heider Unternehmenschef des Telekom-Anbieters Nfon. Zuvor war er unter anderem Vorstandssprecher beim Software-Unternehmen Nemetschek ./err/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 94,50 auf Tradegate (10. November 2025, 14:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -6,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +47,51 %/+61,23 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
