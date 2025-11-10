    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    70 Prozent der Einkäufer investieren in KI - so verändert sich die Beschaffungswelt (FOTO)

    Sankt Anna am Aigen (ots) - Die Digitalisierung erreicht jetzt auch das
    Herzstück vieler Unternehmen: den Einkauf. Laut aktuellen Studien setzen bereits
    rund 70 Prozent der Einkäufer auf künstliche Intelligenz, um Lieferketten zu
    optimieren, Risiken zu minimieren und bessere Preisentscheidungen zu treffen. KI
    übernimmt Routineaufgaben, erkennt Abweichungen in Echtzeit und ermöglicht
    strategischere Entscheidungen, doch das verändert auch die Rolle des Menschen im
    Beschaffungsprozess.

    KI wird den Einkauf nicht ersetzen, sondern ihn endlich strategisch machen. In
    diesem Beitrag erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz den Einkauf effizienter,
    datengetriebener und nachhaltiger gestaltet - und warum menschliches
    Urteilsvermögen dabei unverzichtbar bleibt.

    KI als Treiber eines neuen Einkaufsverständnisses

    Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit im Einkauf grundlegend - von der
    Datenauswertung bis zur Strategieentwicklung. Routineaufgaben wie
    Angebotsvergleiche, Rechnungsprüfung oder Datenbereinigung laufen zunehmend
    automatisiert ab. Dadurch gewinnen Einkäufer wertvolle Zeit für strategische
    Aufgaben. Gleichzeitig liefern KI-Systeme in Echtzeit Auswertungen zu Preisen,
    Risiken oder Lieferantenperformance und erkennen Abweichungen, die zuvor kaum
    sichtbar waren.

    Im operativen Bereich sorgt KI für mehr Effizienz und Transparenz, während sie
    im strategischen Einkauf zum Entscheidungspartner wird. Sie simuliert Szenarien,
    bewertet Einsparpotenziale und unterstützt bei der Auswahl geeigneter
    Lieferanten. Die Rolle des Einkaufs verschiebt sich damit deutlich - weg vom
    reinen Abwickler hin zum datengetriebenen Gestalter der Wertschöpfung.
    Entscheidend bleibt jedoch: Der Erfolg hängt weniger von der Technologie selbst
    ab als von der Fähigkeit, sie sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren und
    Akzeptanz im Team zu schaffen.

    Automatisierung mit Augenmaß - wo KI Grenzen hat

    Viele Aufgaben im Einkauf lassen sich heute bereits effizient automatisieren,
    insbesondere dort, wo große Datenmengen verarbeitet werden. Preisanalysen,
    Angebotsvergleiche, Rechnungsprüfung, Bedarfsprognosen oder die Klassifizierung
    von Ausgaben gehören längst zu den typischen Einsatzfeldern. Auch die
    Risikofrüherkennung und Lieferantenbewertung werden zunehmend KI-gestützt, was
    zu schnelleren und präziseren Entscheidungen führt.

    Trotzdem bleibt der Mensch unersetzlich. In Verhandlungen, bei der Auswahl
    strategischer Partner oder in komplexen Entscheidungssituationen zählen
    weiterhin Erfahrung, Intuition und Beziehungsmanagement. KI liefert Fakten - der
    Mensch gibt ihnen Bedeutung. Erfolgreiche Einkaufsorganisationen begreifen KI
    daher nicht als Ersatz, sondern als Verstärker menschlicher Kompetenz: Sie
