70 Prozent der Einkäufer investieren in KI - so verändert sich die Beschaffungswelt (FOTO)

Herzstück vieler Unternehmen: den Einkauf. Laut aktuellen Studien setzen bereits

rund 70 Prozent der Einkäufer auf künstliche Intelligenz, um Lieferketten zu

optimieren, Risiken zu minimieren und bessere Preisentscheidungen zu treffen. KI

übernimmt Routineaufgaben, erkennt Abweichungen in Echtzeit und ermöglicht

strategischere Entscheidungen, doch das verändert auch die Rolle des Menschen im

Beschaffungsprozess.



KI wird den Einkauf nicht ersetzen, sondern ihn endlich strategisch machen. In

diesem Beitrag erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz den Einkauf effizienter,

datengetriebener und nachhaltiger gestaltet - und warum menschliches

Urteilsvermögen dabei unverzichtbar bleibt.





KI als Treiber eines neuen EinkaufsverständnissesKünstliche Intelligenz verändert die Arbeit im Einkauf grundlegend - von derDatenauswertung bis zur Strategieentwicklung. Routineaufgaben wieAngebotsvergleiche, Rechnungsprüfung oder Datenbereinigung laufen zunehmendautomatisiert ab. Dadurch gewinnen Einkäufer wertvolle Zeit für strategischeAufgaben. Gleichzeitig liefern KI-Systeme in Echtzeit Auswertungen zu Preisen,Risiken oder Lieferantenperformance und erkennen Abweichungen, die zuvor kaumsichtbar waren.Im operativen Bereich sorgt KI für mehr Effizienz und Transparenz, während sieim strategischen Einkauf zum Entscheidungspartner wird. Sie simuliert Szenarien,bewertet Einsparpotenziale und unterstützt bei der Auswahl geeigneterLieferanten. Die Rolle des Einkaufs verschiebt sich damit deutlich - weg vomreinen Abwickler hin zum datengetriebenen Gestalter der Wertschöpfung.Entscheidend bleibt jedoch: Der Erfolg hängt weniger von der Technologie selbstab als von der Fähigkeit, sie sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren undAkzeptanz im Team zu schaffen.Automatisierung mit Augenmaß - wo KI Grenzen hatViele Aufgaben im Einkauf lassen sich heute bereits effizient automatisieren,insbesondere dort, wo große Datenmengen verarbeitet werden. Preisanalysen,Angebotsvergleiche, Rechnungsprüfung, Bedarfsprognosen oder die Klassifizierungvon Ausgaben gehören längst zu den typischen Einsatzfeldern. Auch dieRisikofrüherkennung und Lieferantenbewertung werden zunehmend KI-gestützt, waszu schnelleren und präziseren Entscheidungen führt.Trotzdem bleibt der Mensch unersetzlich. In Verhandlungen, bei der Auswahlstrategischer Partner oder in komplexen Entscheidungssituationen zählenweiterhin Erfahrung, Intuition und Beziehungsmanagement. KI liefert Fakten - derMensch gibt ihnen Bedeutung. Erfolgreiche Einkaufsorganisationen begreifen KIdaher nicht als Ersatz, sondern als Verstärker menschlicher Kompetenz: Sie