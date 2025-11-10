70 Prozent der Einkäufer investieren in KI - so verändert sich die Beschaffungswelt (FOTO)
Sankt Anna am Aigen (ots) - Die Digitalisierung erreicht jetzt auch das
Herzstück vieler Unternehmen: den Einkauf. Laut aktuellen Studien setzen bereits
rund 70 Prozent der Einkäufer auf künstliche Intelligenz, um Lieferketten zu
optimieren, Risiken zu minimieren und bessere Preisentscheidungen zu treffen. KI
übernimmt Routineaufgaben, erkennt Abweichungen in Echtzeit und ermöglicht
strategischere Entscheidungen, doch das verändert auch die Rolle des Menschen im
Beschaffungsprozess.
KI wird den Einkauf nicht ersetzen, sondern ihn endlich strategisch machen. In
diesem Beitrag erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz den Einkauf effizienter,
datengetriebener und nachhaltiger gestaltet - und warum menschliches
Urteilsvermögen dabei unverzichtbar bleibt.
KI als Treiber eines neuen Einkaufsverständnisses
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit im Einkauf grundlegend - von der
Datenauswertung bis zur Strategieentwicklung. Routineaufgaben wie
Angebotsvergleiche, Rechnungsprüfung oder Datenbereinigung laufen zunehmend
automatisiert ab. Dadurch gewinnen Einkäufer wertvolle Zeit für strategische
Aufgaben. Gleichzeitig liefern KI-Systeme in Echtzeit Auswertungen zu Preisen,
Risiken oder Lieferantenperformance und erkennen Abweichungen, die zuvor kaum
sichtbar waren.
Im operativen Bereich sorgt KI für mehr Effizienz und Transparenz, während sie
im strategischen Einkauf zum Entscheidungspartner wird. Sie simuliert Szenarien,
bewertet Einsparpotenziale und unterstützt bei der Auswahl geeigneter
Lieferanten. Die Rolle des Einkaufs verschiebt sich damit deutlich - weg vom
reinen Abwickler hin zum datengetriebenen Gestalter der Wertschöpfung.
Entscheidend bleibt jedoch: Der Erfolg hängt weniger von der Technologie selbst
ab als von der Fähigkeit, sie sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren und
Akzeptanz im Team zu schaffen.
Automatisierung mit Augenmaß - wo KI Grenzen hat
Viele Aufgaben im Einkauf lassen sich heute bereits effizient automatisieren,
insbesondere dort, wo große Datenmengen verarbeitet werden. Preisanalysen,
Angebotsvergleiche, Rechnungsprüfung, Bedarfsprognosen oder die Klassifizierung
von Ausgaben gehören längst zu den typischen Einsatzfeldern. Auch die
Risikofrüherkennung und Lieferantenbewertung werden zunehmend KI-gestützt, was
zu schnelleren und präziseren Entscheidungen führt.
Trotzdem bleibt der Mensch unersetzlich. In Verhandlungen, bei der Auswahl
strategischer Partner oder in komplexen Entscheidungssituationen zählen
weiterhin Erfahrung, Intuition und Beziehungsmanagement. KI liefert Fakten - der
Mensch gibt ihnen Bedeutung. Erfolgreiche Einkaufsorganisationen begreifen KI
daher nicht als Ersatz, sondern als Verstärker menschlicher Kompetenz: Sie
Automatisierung mit Augenmaß - wo KI Grenzen hat
