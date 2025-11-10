Smartbroker Holding AG: Beschleunigtes Wachstum 2025

Die Analysten Niklas Ripplinger, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die Smartbroker Holding AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 17,50 Euro noch großes Potenzial für die Aktie. Der Anbieter einer integrierten Kapitalmarkt-Plattform leite durch starke Neukundenzuwächse eine Wachstumsphase ein.

Nach Analystenaussage sei die Smartbroker Holding AG ein integrierter Kapitalmarkt-Plattformanbieter mit den beiden komplementären Geschäftsfeldern Online-Brokerage und digitale Finanzmedien. Unter der Marke Smartbroker+ betreibe das Unternehmen einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das Leistungsportfolio klassischer Vollsortimentsbroker mit den Konditionen moderner Neobroker verbinde. Parallel dazu betreibe die Gruppe mit wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de vier der reichweitenstärksten Finanzportale im deutschsprachigen Raum. Im Geschäftsjahr 2024 habe die Smartbroker Holding AG einen Umsatzanstieg auf 52,48 Mio. Euro (GJ 2023: 46,54 Mio. Euro) erzielt, getragen von der erfolgreichen Migration auf Smartbroker+ und einer zunehmenden Handelsaktivität der Kunden. Das EBITDA sei deutlich auf 8,97 Mio. Euro (GJ 2023: 1,35 Mio. Euro) gestiegen, was den Übergang von der Aufbau- zur Skalierungsphase markiere. Zudem habe der operative Cashflow auf 9,99 Mio. Euro (GJ 2023: 2,10 Mio. Euro) zugelegt. Nach dem erfolgreichen Relaunch des Smartbroker+ und der Konsolidierung der technischen Basis stehe 2025 im Zeichen des beschleunigten Wachstums und der gezielten Marktdurchdringung. Auf Basis eines DCF-Modells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 17,50 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2025, 14:55 Uhr)



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.11.2025 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 10.11.2025 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Tradegate (10. November 2025, 14:31 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Niklas Ripplinger

Kursziel: 17,50 EUR

