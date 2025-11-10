BELÉM (dpa-AFX) - Zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Brasilien hat sich der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rockström, beunruhigt über die eskalierende Klimakrise geäußert. "Die Wissenschaft wird wirklich nervös", sagte der Forscher vor Journalisten in Belém. "Verliert die Erde ihre Widerstandsfähigkeit? Wird ihre Kühlleistung geschwächt?", fragte er.

Selbst wenn alle Klimaschutzpläne aller Staaten umgesetzt werden, dürfte der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 nur um etwa fünf Prozent sinken, sagte er. Dies müsse aber Jahr für Jahr erreicht werden. "Bis 2030 müssen die Emissionen um 40 bis 45 Prozent gesenkt werden", sagte er.