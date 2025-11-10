    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Neues Kursziel

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Citi: Nvidia wird nach den Zahlen durch die Decke knallen

    Die US-Großbank Citigroup rechnet mit weiterem Kurspotenzial für Nvidia, wenn der Chiphersteller am 19. November seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Citigroup hebt Kursziel für Nvidia auf 220 USD an.
    • Umsatzprognose für Q3 bei 56,8 Mrd. USD, über Konsens.
    • Nvidia-Aktie attraktiv mit KGV von 28 im Vergleich.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Neues Kursziel - Citi: Nvidia wird nach den Zahlen durch die Decke knallen
    Foto: DALL*E

    Citi bekräftigte seine Kaufempfehlung für den Hersteller von Grafikprozessoren und hob das Kursziel von 210 auf 220 US-Dollar je Aktie an – was einem Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent entspricht.

    Für das abgelaufene Quartal erwartet Citi-Analyst Atif Malik einen Umsatz von 56,8 Milliarden US-Dollar, während der Konsens an der Wall Street derzeit bei 54,6 Milliarden US-Dollar liegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    209,66€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    177,29€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 10,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Wir haben unsere Schätzungen für das Oktoberquartal um 11 Prozent nach oben revidiert, nachdem Nvidia mit der Ankündigung, bereits 6 Millionen Blackwell-Chips ausgeliefert zu haben, auf deutlich stärkere KI-Investitionen hingewiesen hat", schreibt Malik.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der Analyst passte zudem seine Prognose für den Gesamtmarkt von Rechenzentrums-Halbleitern bis 2028 an. Er erwartet nun ein Marktvolumen von 654 Milliarden US-Dollar, rund 16 Prozent mehr als seine vorherige Schätzung von 563 Milliarden US-Dollar.

    Mit Blick auf den anstehenden Bericht rechnet Malik erneut mit starken Zahlen: "Wir erwarten für das Oktoberquartal am 19. November ein klassisches Beat and Raise-Szenario", so der Analyst. "Wir modellieren einen Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar – über den Schätzungen des Marktes von rund 55 Milliarden US-Dollar – und für das Januarquartal einen Ausblick von 62 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Marktkonsens von 61 Milliarden US-Dollar."

    Malik betont zudem, dass die aktuelle Bewertung von Nvidia attraktiv sei: "Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 erscheint die Aktie günstig im Vergleich zu anderen großen KI-Herstellern wie Broadcom (38) und AMD (37)."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 177,26$, was einem Rückgang von -8,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neues Kursziel Citi: Nvidia wird nach den Zahlen durch die Decke knallen Die US-Großbank Citigroup rechnet mit weiterem Kurspotenzial für Nvidia, wenn der Chiphersteller am 19. November seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt.