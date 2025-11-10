Neues Kursziel
Citi: Nvidia wird nach den Zahlen durch die Decke knallen
Die US-Großbank Citigroup rechnet mit weiterem Kurspotenzial für Nvidia, wenn der Chiphersteller am 19. November seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt.
- Citigroup hebt Kursziel für Nvidia auf 220 USD an.
- Umsatzprognose für Q3 bei 56,8 Mrd. USD, über Konsens.
- Nvidia-Aktie attraktiv mit KGV von 28 im Vergleich.
Citi bekräftigte seine Kaufempfehlung für den Hersteller von Grafikprozessoren und hob das Kursziel von 210 auf 220 US-Dollar je Aktie an – was einem Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent entspricht.
Für das abgelaufene Quartal erwartet Citi-Analyst Atif Malik einen Umsatz von 56,8 Milliarden US-Dollar, während der Konsens an der Wall Street derzeit bei 54,6 Milliarden US-Dollar liegt.
"Wir haben unsere Schätzungen für das Oktoberquartal um 11 Prozent nach oben revidiert, nachdem Nvidia mit der Ankündigung, bereits 6 Millionen Blackwell-Chips ausgeliefert zu haben, auf deutlich stärkere KI-Investitionen hingewiesen hat", schreibt Malik.
Der Analyst passte zudem seine Prognose für den Gesamtmarkt von Rechenzentrums-Halbleitern bis 2028 an. Er erwartet nun ein Marktvolumen von 654 Milliarden US-Dollar, rund 16 Prozent mehr als seine vorherige Schätzung von 563 Milliarden US-Dollar.
Mit Blick auf den anstehenden Bericht rechnet Malik erneut mit starken Zahlen: "Wir erwarten für das Oktoberquartal am 19. November ein klassisches Beat and Raise-Szenario", so der Analyst. "Wir modellieren einen Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar – über den Schätzungen des Marktes von rund 55 Milliarden US-Dollar – und für das Januarquartal einen Ausblick von 62 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Marktkonsens von 61 Milliarden US-Dollar."
Malik betont zudem, dass die aktuelle Bewertung von Nvidia attraktiv sei: "Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 erscheint die Aktie günstig im Vergleich zu anderen großen KI-Herstellern wie Broadcom (38) und AMD (37)."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion