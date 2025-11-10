Ölpreise legen leicht zu - Weiter enge Handelsspanne

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 25 Cent auf 63,88 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 25 Cent auf 60,00 Dollar zu.

Wie bereits in den Handelstagen zuvor, hielten sich die Notierungen am Ölmarkt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee notierte seit mehr als einer Woche zwischen 63 Dollar und etwas mehr als 65 Dollar.