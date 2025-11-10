Ölpreise legen leicht zu - Weiter enge Handelsspanne
- Ölpreise steigen leicht: Brent bei 63,88 USD.
- WTI-Preis erreicht 60,00 USD, +25 Cent.
- Anleger warten auf Nachfrageprognosen dieser Woche.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 25 Cent auf 63,88 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 25 Cent auf 60,00 Dollar zu.
Wie bereits in den Handelstagen zuvor, hielten sich die Notierungen am Ölmarkt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee notierte seit mehr als einer Woche zwischen 63 Dollar und etwas mehr als 65 Dollar.
Gestützt wurden die Ölpreise durch die Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns in den Vereinigten Staaten. Der US-Senat hatte mit Stimmen der Demokraten dafür votiert, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.
Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger am Ölmarkt auf neue Prognosen zur künftigen Entwicklung der Nachfrage, die im Verlauf der Woche veröffentlicht werden. Neben den Monatsberichten der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) steht auch der Jahresbericht der IEA auf dem Programm./jkr/jsl/he
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---