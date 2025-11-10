DZ BANK stuft ASTRAZENECA auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal von 11600 auf 12900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der britische Pharmakonzern habe zweistellige Wachstumsraten geliefert, die er in dem Bewertungsniveau über den Vergleichsunternehmen weiterhin ausreichend reflektiert sehe, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Darüber hinaus liefere die Produkt-Pipeline eine vergleichsweise hohe Zahl positiver Nachrichten zu Entwicklungsprojekten. Diese würden auch benötigt, um das langfristige Umsatzziel zu erreichen./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:01 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 149,7EUR auf Tradegate (10. November 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.
