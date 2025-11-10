    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    DZ BANK stuft ASTRAZENECA auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal von 11600 auf 12900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der britische Pharmakonzern habe zweistellige Wachstumsraten geliefert, die er in dem Bewertungsniveau über den Vergleichsunternehmen weiterhin ausreichend reflektiert sehe, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Darüber hinaus liefere die Produkt-Pipeline eine vergleichsweise hohe Zahl positiver Nachrichten zu Entwicklungsprojekten. Diese würden auch benötigt, um das langfristige Umsatzziel zu erreichen./la/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:01 / MESZ


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 149,7EUR auf Tradegate (10. November 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Elmar Kraus
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


